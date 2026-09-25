Messi tiene una cita crucial en la MLS antes del emotivo adiós a la Selección de Argentina

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (n.º 10), celebra tras marcar un gol durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi se prepara para el momento más difícil de su carrera, la despedida de la selección argentina, pero antes debe atender un compromiso importante para las aspiraciones del Inter Miami en la MLS.

Con un cuadro plagado de bajas, Miami visita el domingo a Columbus Crew con la necesidad de romper una larga racha negativa de resultados.

La semana pasada, el Inter celebró la conquista de la Campeones Cup pero no supo trasladar ese impulso a la liga norteamericana (MLS), en la que acumula cuatro empates consecutivos.

Desde agosto solo suma dos victorias en los doce partidos disputados entre la MLS y la Leagues Cup, de la que fue apeado en la fase de grupos.

El equipo de Messi, tercero de la Conferencia Este a 11 puntos del líder Nashville SC, no puede perder más terreno si quiere asegurar al menos una plaza para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

El tiempo también apremia para que el plantel se adapte a las ideas de su nuevo entrenador, Cristian "Kily" González, antes del inicio en noviembre de los playoffs, en los que las Garzas aspiran a revalidar el título logrado el año pasado.

Mejorar la defensa

Messi, a sus 39 años, no ha dejado de marcar diferencias ni siquiera tras su monumental esfuerzo en la Copa del Mundo, en la que empujó a Argentina hasta la final.

El rosarino ha marcado once goles en sus diez partidos como titular desde la derrota ante España, pero sus compañeros de ataque no aportan lo suficiente para compensar los crónicos problemas defensivos de Miami.

El uruguayo Luis Suárez, titular tanto con el destituido Guillermo Hoyos como con el Kily, lleva cuatro dianas en los últimos diez juegos y el mexicano-argentino Germán Berterame no ve puerta desde mayo.

El exdelantero del Monterrey, el fichaje más caro de la historia del Inter, es uno de los titulares que se han marchado a sus selecciones para esta larga fecha FIFA de dos semanas, en su caso para ponerse a las órdenes de Rafael Márquez en el Tri.

El mediocampista Matías Galarza se sumó al combinado de Paraguay, el defensor Fricio Caicedo al de Ecuador y el arquero Dayne St. Clair al de Canadá, mientras el volante venezolano Telasco Segovia se encuentra lesionado.

Griezmann apunta a reaparecer

Messi, por su parte, se quedó trabajando en Florida junto a otros veteranos como Suárez, el brasileño Casemiro y el argentino Rodrigo De Paul.

Con su futuro como internacional en el aire, De Paul solo se sumará a Argentina para la gran despedida de Messi en el amistoso del 6 de octubre en Buenos Aires ante Benín.

Los miembros del equipo campeón mundial en 2022 fueron invitados a acompañar al gran capitán en el cierre de su gloriosa carrera con la Albiceleste, a la que deja como goleador histórico (125 tantos) y jugador con más partidos (207).

"Va a ser difícil no llorar ese día, es un privilegio poder estar", reconoció el jueves el seleccionador Lionel Scaloni.

Columbus, último oponente de Messi antes de viajar a Buenos Aires, viene protagonizando una gris campaña pero ha recuperado color con la llegada del mediocampista español Brais Méndez, uno de los fichajes más sobresalientes del verano estadounidense.

En otros duelos destacados, el Chicago Fire visitará el sábado al Charlotte con la baja de Robert Lewandowski, alistado por Polonia para sus compromisos de la Liga de Naciones europea.

Antoine Griezmann, que sí está retirado de la selección francesa, podría reaparecer con Orlando City ante Philadelphia Union tras perderse la jornada anterior por problemas físicos.

De su lado el CF Montreal del chileno Alexis Sánchez recibirá al FC Cincinnati hundido en el último lugar del Este y con ínfimas opciones de clasificar a la postemporada.