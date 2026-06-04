El Liverpool anuncia al español Andoni Iraola como su nuevo entrenador

El Liverpool confirmó el jueves la llegada del entrenador español Andoni Iraola, de 43 años y procedente del Bournemouth, para suceder al neerlandés Arne Slot, que fue despedido el sábado después de una temporada decepcionante para este club emblemático del fútbol inglés.

Los Reds no dieron ninguna indicación sobre la duración del contrato del técnico vasco, pero según la prensa británica la firma es por dos temporadas.

"No necesitas mucho para que el Liverpool te atraiga. El Liverpool es el Liverpool", dijo Iraola, citado en el comunicado del club.

"Pero evidentemente, el ambiente, los hinchas, el club, los jugadores, la oportunidad de dirigir a futbolistas de altísimo nivel, de luchar por títulos... Creo que no puede haber nada más atractivo que eso. Difícil encontrar algo mejor", sentenció.

El Liverpool viene de una temporada decepcionante con Slot, que hizo al club campeón de Inglaterra en 2025 pero que se hizo muy impopular en el país por unos resultados que no estuvieron a la altura y un rendimiento a menudo pobre, muy alejado del ADN del club.

Eligiendo a Iraola, los propietarios hacen una apuesta por una filosofía ofensiva, con presión intenso, ataques a menudo fulgurantes. Para muchos, un regreso a las esencias de la exitosa etapa de Jürgen Klopp (2015-2024).