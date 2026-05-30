¡EN VIVO! Arsenal iguala 1-1 con PSG en la final de la Champions; Pacho y Piero son titulares

La final de la Champions League enfrentará al PSG y al Arsenal.

El PSG de Luis Enrique forma en la final de la Champions con el once inicial previsto, con Dembélé, Kvaratskhelia y Doué como tridente ofensivo, mientras que en el Arsenal, su rival este sábado, la principal novedad es la presencia en defensa del español de origen colombiano Cristhian Mosquera.

Mosquera estará en el lateral derecho de una defensa Gunner con Wiliam Saliba y el brasileño Gabriel en el centro, y el ecuatoriano Piero Hincapié en la derecha.

En punta, el DT del conjunto londinense Mikel Arteta optó por el alemán Kai Havertz en lugar del delantero sueco Viktor Gyökeres

Por el PSG, finalmente son de la partida el lateral marroquí Achraf Hakimi y el delantero Ousmane Dembélé, a pesar de los problemas físicos que arrastraban en las últimas semanas.

El también ecuatoriano Willian Pacho será titular en el eje de la defensa parisina.

Las alineaciones titulares

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Entrenador: Luis Enrique

Arsenal: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Odegaard, Saka, Havertz, Trossard

Entrenador: Mikel Arteta

Árbitro: Daniel Siebert (GER)

"Kvara" contra una incógnita

Con su sucesión de goles espléndidos y acciones de gran clase en momentos clave, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia se postula al Balón de Oro, aunque vaya a perderse el Mundial. Pero ¿quién asumirá la difícil tarea de lidiar con el extremo izquierdo PSG?

Mikel Arteta espera que el lateral derecho Jurriën Timber, lesionado en un tobillo a mediados de marzo, gane su carrera contrarreloj para abandonar a tiempo la enfermería.

El técnico vasco no puede contar con su habitual suplente, Ben White, afectado en una rodilla y baja para largo plazo. Si Timber no se recupera lo suficiente, el interinato debería recaer en el español de origen colombiano Cristhian Mosquera (21 años), central de formación.

Duelo de eficacia Dembélé-Havertz

Los dos delanteros son polivalentes, capaces de participar en la elaboración del juego o de culminar una acción. Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025, y Kai Havertz han sufrido lesiones esta temporada, pero han sido decisivos cuando más falta hacían, como el gol del internacional alemán que dio al Arsenal el título de la Premier League en la penúltima fecha.

Ciñéndose a los guarismos en Liga de Campeones, Dembélé ha marcado siete goles y ha dado dos asistencias en 12 partidos, y Kai Havertz, tres goles y una asistencia en cinco partidos.

Safonov y Raya

Digno sucesor de Gigi Donnarumma en el PSG, Matvei Safonov es uno de los héroes del recorrido europeo del PSG esta temporada. El arquero ruso de 27 años, llegado del FK Krasnodar en el verano boreal de 2024, se ha mostrado sólido cuando hacía falta.

"Mocha" supo elevar su nivel, tanto técnico como mental, para resistir la furia de Anfield en los cuartos de final contra el Liverpool, pero también en Múnich en la semifinal ante el Bayern.

Solo ha necesitado algo más de una temporada para convertirse en el arquero número 1 indiscutible del PSG. Con la marcha de Donnarumma, estaba previsto que Lucas Chevalier se hiciera con el puesto este curso, pero no logró cuajar en sus primeros meses en París.

David Raya (30 años), que dejó España con 16 años rumbo a Blackburn, recorrió las divisiones inferiores inglesas antes de descubrir la Premier League en 2021, tras el ascenso logrado con el Brentford, y luego la Liga de Campeones dos años después, en sus inicios con los Gunners.

Dotado con un gran juego de pies, rápido en sus intervenciones y tranquilizador para sus compañeros, es el pilar de la mejor defensa de Inglaterra, con Gabriel y William Saliba por delante de él.

Duelo de estados de forma

Esta temporada, el Arsenal ha disputado más partidos (62) que su rival parisino (55), pero el balance se iguala si se incluyen los siete encuentros que el club francés jugó en el Mundial de Clubes, en pleno verano.

El calendario de los Gunners se ha visto recargado por las copas nacionales (diez partidos) y por la Premier League (cuatro partidos más), conocida por una intensidad muy superior a la de la Ligue 1.

Sin embargo, los jugadores más utilizados por Luis Enrique y Mikel Arteta, respectivamente Warren Zaïre-Emery (53 partidos/4.199 minutos) y Declan Rice (54 partidos/4.336 minutos), registran tiempos de juego comparables.

Así, la diferencia puede estar en lo mental: el Arsenal ha vivido un final de liga mucho más exigente que un PSG que lleva 13 días sin jugar un partido, y que prepara con tranquilidad esta cita desde que conquistase el título francés el 11 de mayo.

Oposición de estilos

Tras haber dejado en el camino al Chelsea, al Liverpool y, por último, al gran Bayern Munich, el PSG se enfrenta ahora a una nueva filosofía de juego, la del pragmático Mikel Arteta.

Conocidos por su juego de posesión a veces bastante lento y su poderío a pelota parada, hasta el punto de, según los críticos, haberse vuelto dependientes de ello, los Gunners se apoyan sobre todo en una defensa muy sólida: seis goles encajados en 14 partidos de Liga de Campeones, a diferencia del ofensivo PSG, que ha ido a recoger el balón 22 veces del fondo de su portería.

Pero los parisinos pueden ser diabólicamente eficaces. En la máxima competición europea el PSG suma 44 goles, muy lejos de los 29 del Arsenal, que, al haber pasado directamente a octavos, disputó dos partidos menos que los parisinos.