Messi desata la locura en España antes de recibir el Premio Princesa de Asturias

Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo en la víspera de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Lionel Messi ya está en Oviedo. El argentino llegó este jueves 22 de octubre de 2026 a la capital del Principado de Asturias para recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

La llegada del campeón del mundo generó una verdadera fiesta entre los aficionados. Decenas de personas lo esperaron a las afueras del Hotel de la Reconquista, donde Messi se detuvo para saludar, tomarse fotografías y firmar camisetas del Barcelona y de la selección argentina.

El futbolista arribó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo. Su presencia volvió a despertar la 'Messimanía' en España, país donde el argentino construyó buena parte de su legendaria carrera con el Barcelona.

Un premio a toda una trayectoria

Messi recibirá el galardón este viernes 23 de octubre, durante la ceremonia que se realizará en el Teatro Campoamor de Oviedo. El jurado destacó su talento, su excepcional trayectoria deportiva y su trabajo solidario para facilitar el acceso a la educación y la salud de niños en situación vulnerable.

El reconocimiento llega después de una carrera en la que Messi conquistó prácticamente todo: títulos con el Barcelona, éxitos con la selección argentina y numerosos premios individuales, además de convertirse en campeón del mundo en Qatar 2022.

Pero la visita del argentino será fugaz. Este jueves también tiene previsto participar en un encuentro con jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, mientras que el viernes recibirá oficialmente el premio y posteriormente emprenderá su regreso a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

Así, España vuelve a recibir a uno de sus grandes ídolos futbolísticos. Esta vez, Messi no regresa para disputar un partido, sino para recibir un reconocimiento que celebra su legado dentro y fuera de la cancha.