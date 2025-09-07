Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

La Tri

Las 4 decisiones controvertidas del ciclo del técnico Sebastián Beccacece en la Tricolor

El entrenador de Ecuador aún no logra seducir a  la afición con el juego del equipo. Estas son las decisiones que generaron controversia. 

El entrenador Sebastián Beccacece dirige a Ecuador desde el 2024. Será el DT de la Tricolor en el Mundial de Norteamérica 2026.

LA TRI

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 sep 2025 - 12:09

Ecuador se clasificó al Mundial del 2026, con dos fechas de anticipación. La zaga del equipo es la más fiable del torneo: apenas recibió cinco goles en 17 partidos,  un promedio de 0,29 por partido. Sin embargo, el equipo no logra enamorar a la hinchada y el centro de las críticas es el técnico Sebastián Beccacece. 

El DT llegó en agosto del 2024 para reemplazar a Félix Sánchez Bas. A diferencia del estratega español, se mostró más cercano al jugador y se enfocó en volver a hacer de la Selección un grupo compacto y comprometido. 

Sin embargo, hay algunas decisiones que le han puesto en el ojo público: desde convocar a jugadores suplentes hasta permitir el debut de novatos sin experiencia previa en el torneo local. 

Las polémicas del ciclo de Sebastián Beccacece

thumb
Sebastián Beccacece da instrucciones a Nilson Angulo durante el partido entre Paraguay y Ecuador, en Asunción, el jueves 4 de septiembre del 2025.EFE
1

La convocatoria de suplentes

Ramírez y Páez siempre estuvieron 

  • Moisés Ramírez y Kendry Páez (foto) fueron fijos en las convocatorias de Sebastián Beccacece. Estuvieron en los llamados, pese a que Ramírez perdió la titularidad en IDV ante Guido Villar y que Páez no jugó el primer semestre.
  • Beccacece justificó su decisión en el hecho de consolidar un grupo humano, una familia que trascendiese el mero hecho deportivo. 

  • El DT siempre reivindicó la carrera de Páez, quien recién ha empezado a jugar en el segundo semestre del año con Racing de Estrasburgo. 
2

El caso Darwin Guagua

Debutó en La Tri antes que en la 'A'

  • El 21 de marzo del 2025, Ecuador vencía 2-0 a Venezuela, en el estadio Rodrigo Paz. En la zona de calentamiento, un juvenil llamado Darwin Guagua, que no había sumado minutos como profesional, se aprestaba a ingresar. 
  • Venezuela descontó en los últimos minutos y Guagua no ingresó. Pero, en el partido del 25 de marzo, ante Chile, en Santiago, sí estuvo en el once ideal. 
  • Beccacece alineó al juvenil por 45' y desató una ola polémica.  El DT defendió su decisión y dijo que había tenido 80 entrenamientos en microciclos con el jugador. Ahora es un jugador clave de IDV y del torneo ecuatoriano. 
3

Pocas variantes ofensivas

No hay una mirada a los goleadores locales

  • Ecuador lleva cuatro partidos sin recibir un gol: los duelos ante Chile, Brasil, Perú y el último ante Paraguay. No le convierten, sí, pero el equipo tampoco ha marcado un solo tanto. 
  • Sebastián Beccacece mantiene su confianza intacta en el goleador histórico Énner Valencia. De hecho, los dos últimos goles que marcó La Tri fueron los que él hizo en marzo a Venezuela. 
  • Se mira poco hacia el medio local, pese a que Beccacece y sus asistentes  concurren a los estadios. Goleadores como Miguel Parrales, de Barcelona o Byron Palacios, de Universidad Católica, no cuentan con oportunidades.
4

Invitados y sparrings

Una metodología que causó problemas

  • Yaimar Medina y Keny 'Cheche' Arroyo fueron citados a la Selección como invitados, en el inicio del ciclo del entrenador Sebastián Beccacece. 
  • Pese a que no estaban en la nómina oficial lograron hacerse un espacio y no solo eso: tuvieron minutos con el equipo nacional en partidos importantes. 
  • Medina entró a los 85' del partido entre Brasil y Ecuador jugado en el estadio del Curitiba. Reemplazó a Pervis Estupiñán. En cambio, Keny Arroyo, actual jugador del Cruzeiro de Brasil, entró a los  80'  en el partido ante Uruguay. El partido se disputó el 15 de octubre del 2024, en el estadio Centenario de Montevideo. 

