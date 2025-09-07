Las 4 decisiones controvertidas del ciclo del técnico Sebastián Beccacece en la Tricolor
El entrenador de Ecuador aún no logra seducir a la afición con el juego del equipo. Estas son las decisiones que generaron controversia.
El entrenador Sebastián Beccacece dirige a Ecuador desde el 2024. Será el DT de la Tricolor en el Mundial de Norteamérica 2026.
07 sep 2025 - 12:09
Ecuador se clasificó al Mundial del 2026, con dos fechas de anticipación. La zaga del equipo es la más fiable del torneo: apenas recibió cinco goles en 17 partidos, un promedio de 0,29 por partido. Sin embargo, el equipo no logra enamorar a la hinchada y el centro de las críticas es el técnico Sebastián Beccacece.
El DT llegó en agosto del 2024 para reemplazar a Félix Sánchez Bas. A diferencia del estratega español, se mostró más cercano al jugador y se enfocó en volver a hacer de la Selección un grupo compacto y comprometido.
Sin embargo, hay algunas decisiones que le han puesto en el ojo público: desde convocar a jugadores suplentes hasta permitir el debut de novatos sin experiencia previa en el torneo local.
Las polémicas del ciclo de Sebastián Beccacece
La convocatoria de suplentes
Ramírez y Páez siempre estuvieron
- Moisés Ramírez y Kendry Páez (foto) fueron fijos en las convocatorias de Sebastián Beccacece. Estuvieron en los llamados, pese a que Ramírez perdió la titularidad en IDV ante Guido Villar y que Páez no jugó el primer semestre.
- Beccacece justificó su decisión en el hecho de consolidar un grupo humano, una familia que trascendiese el mero hecho deportivo.
- El DT siempre reivindicó la carrera de Páez, quien recién ha empezado a jugar en el segundo semestre del año con Racing de Estrasburgo.
El caso Darwin Guagua
Debutó en La Tri antes que en la 'A'
- El 21 de marzo del 2025, Ecuador vencía 2-0 a Venezuela, en el estadio Rodrigo Paz. En la zona de calentamiento, un juvenil llamado Darwin Guagua, que no había sumado minutos como profesional, se aprestaba a ingresar.
- Venezuela descontó en los últimos minutos y Guagua no ingresó. Pero, en el partido del 25 de marzo, ante Chile, en Santiago, sí estuvo en el once ideal.
- Beccacece alineó al juvenil por 45' y desató una ola polémica. El DT defendió su decisión y dijo que había tenido 80 entrenamientos en microciclos con el jugador. Ahora es un jugador clave de IDV y del torneo ecuatoriano.
Pocas variantes ofensivas
No hay una mirada a los goleadores locales
- Ecuador lleva cuatro partidos sin recibir un gol: los duelos ante Chile, Brasil, Perú y el último ante Paraguay. No le convierten, sí, pero el equipo tampoco ha marcado un solo tanto.
- Sebastián Beccacece mantiene su confianza intacta en el goleador histórico Énner Valencia. De hecho, los dos últimos goles que marcó La Tri fueron los que él hizo en marzo a Venezuela.
- Se mira poco hacia el medio local, pese a que Beccacece y sus asistentes concurren a los estadios. Goleadores como Miguel Parrales, de Barcelona o Byron Palacios, de Universidad Católica, no cuentan con oportunidades.
Invitados y sparrings
Una metodología que causó problemas
- Yaimar Medina y Keny 'Cheche' Arroyo fueron citados a la Selección como invitados, en el inicio del ciclo del entrenador Sebastián Beccacece.
- Pese a que no estaban en la nómina oficial lograron hacerse un espacio y no solo eso: tuvieron minutos con el equipo nacional en partidos importantes.
- Medina entró a los 85' del partido entre Brasil y Ecuador jugado en el estadio del Curitiba. Reemplazó a Pervis Estupiñán. En cambio, Keny Arroyo, actual jugador del Cruzeiro de Brasil, entró a los 80' en el partido ante Uruguay. El partido se disputó el 15 de octubre del 2024, en el estadio Centenario de Montevideo.
