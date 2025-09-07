Las 4 decisiones controvertidas del ciclo del técnico Sebastián Beccacece en la Tricolor

El entrenador Sebastián Beccacece dirige a Ecuador desde el 2024. Será el DT de la Tricolor en el Mundial de Norteamérica 2026.

Ecuador se clasificó al Mundial del 2026, con dos fechas de anticipación. La zaga del equipo es la más fiable del torneo: apenas recibió cinco goles en 17 partidos, un promedio de 0,29 por partido. Sin embargo, el equipo no logra enamorar a la hinchada y el centro de las críticas es el técnico Sebastián Beccacece.

El DT llegó en agosto del 2024 para reemplazar a Félix Sánchez Bas. A diferencia del estratega español, se mostró más cercano al jugador y se enfocó en volver a hacer de la Selección un grupo compacto y comprometido.

Sin embargo, hay algunas decisiones que le han puesto en el ojo público: desde convocar a jugadores suplentes hasta permitir el debut de novatos sin experiencia previa en el torneo local.

Las polémicas del ciclo de Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece da instrucciones a Nilson Angulo durante el partido entre Paraguay y Ecuador, en Asunción, el jueves 4 de septiembre del 2025. EFE

1 La convocatoria de suplentes Ramírez y Páez siempre estuvieron Moisés Ramírez y Kendry Páez (foto) fueron fijos en las convocatorias de Sebastián Beccacece. Estuvieron en los llamados, pese a que Ramírez perdió la titularidad en IDV ante Guido Villar y que Páez no jugó el primer semestre.

Beccacece justificó su decisión en el hecho de consolidar un grupo humano, una familia que trascendiese el mero hecho deportivo.





El DT siempre reivindicó la carrera de Páez, quien recién ha empezado a jugar en el segundo semestre del año con Racing de Estrasburgo.