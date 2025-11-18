Ecuador vs Nueva Zelanda: Leonardo Campana y la difícil misión de hacer goles en 'La Tri'

Leonardo Campana de amarillo disputando un balón contra un jugador de la Selección Paraguaya de Fútbol.

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana lidera el ataque del once tricolor, para el partido contra Nueva Zelanda, este martes 18 de noviembre en New Jersey, Estados Unidos. El encuentro se disputará en el estadio Sports Illustrated a las 20:30. Teleamazonas transmite el partido, en horario diferido.

En sus últimos nueve encuentros la Selección ecuatoriana registra siete empates y dos victorias, ante Venezuela y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, la presión está sobre el delantero Leonardo Campana, que asume la titularidad tras la salida de la convocatoria de Enner 'Superman' Valencia.

Campana, centrodelantero de 25 años, milita en el New England Revolution, equipo que participa en la MLS estadounidense. De 24 partidos disputados, dentro del terreno de juego ha disputado 1.650 minutos. El ariete ecuatoriano ha marcado siete goles y una asistencia esta temporada. Además ha visto la tarjeta amarilla por cinco ocasiones durante esta temporada.

Ahora, es momento para Campana de aprovechar esta gran oportunidad que tendrá con la selección ecuatoriana y anotar goles, que es lo que tanto le hace falta a Ecuador, que tiene un juego bastante pobre en el ámbito ofensivo.

Entre los clubes destacados que el 'tricolor' ha tenido participación son: Wolverhampton, Inter Miami y Barcelona SC, equipo en el que debutó como profesional.

Ecuador precisa ganar para poder mantenerse en el puesto 23 del escalafón de la FIFA y seguir en el bombo dos para el sorteo mundialista del viernes 5 de diciembre. Teleamazonas transmitirá este importante evento de la FIFA.