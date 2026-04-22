EN VIVO: Delfín vs. Independiente del Valle en la cancha de Teleamazonas

Delfín recibe a Independiente del Valle, en un partido por la Fecha 10 de la LigaPro, 22 de abril del 2026.

La fecha 10 de la LigaPro se juega en la cancha de Teleamazonas. Delfín frente a Indpendiente del Valle, en el estadio Jocay de Manta, este miércoles 22 de abril del 2026.

Los 'Rayados del Valle' llegan con sed de victoria tras su derrota 2-0 ante Liga de Quito, en la fecha 9. En tanto que Delfín solo sumó un punto en su empate 0-0 con Orense.

El partido que es transmitido EN VIVO por Teleamazonas.com arrancó a las 13:00 de este miércoles. A los26 minutos de juego el árbitro ordenó un minuto de hidratación, debido a las altas temperaturas que se presentan en el escenario deportivo.

Ambos equipos buscan espacios para llegar al arco rival y anotar. Los puntos de este partido son importantes para escalar en la tabla de posiciones.

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