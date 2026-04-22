EN VIVO: Delfín vs. Independiente del Valle en la cancha de Teleamazonas
Delfín recibe a Independiente del Valle por la fecha 10 de la LigaPro. El partido se juega en el estadio Jocay de Manta.
Delfín recibe a Independiente del Valle, en un partido por la Fecha 10 de la LigaPro, 22 de abril del 2026.
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Fecha de publicación
22 abr 2026 - 13:10
La fecha 10 de la LigaPro se juega en la cancha de Teleamazonas. Delfín frente a Indpendiente del Valle, en el estadio Jocay de Manta, este miércoles 22 de abril del 2026.
Los 'Rayados del Valle' llegan con sed de victoria tras su derrota 2-0 ante Liga de Quito, en la fecha 9. En tanto que Delfín solo sumó un punto en su empate 0-0 con Orense.
El partido que es transmitido EN VIVO por Teleamazonas.com arrancó a las 13:00 de este miércoles. A los26 minutos de juego el árbitro ordenó un minuto de hidratación, debido a las altas temperaturas que se presentan en el escenario deportivo.
Ambos equipos buscan espacios para llegar al arco rival y anotar. Los puntos de este partido son importantes para escalar en la tabla de posiciones.
Alineaciones:
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