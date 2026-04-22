Lamine Yamal anota gol del Barcelona y se retira lesionado en el partido ante el Celta

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal se lesiona durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que FC Barcelona y Celta de Vigo.

El delantero del Barcelona de España, Lamine Yamal, anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta, tras un anotar un penal que él mismo había forzado y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda. Las alarmas se prendieron hasta conocer el diagnóstico de la lesión.

Yamal sintió un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji. Sin embargo, el partido no se ha reanudado tras esta acción, debido a una emergencia médica en la grada, tal y como determina el protocolo de la LaLiga.