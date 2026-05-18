El ecuatoriano Gonzalo Plata aclara video viral que circula en redes sociales
El futbolista Gonzalo Plata emitió un comunicado oficial para aclarar que un video suyo viralizado en redes sociales es antiguo.
Gonzalo Plata, jugador de Flamengo de Brasil.
AFP
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Actualizado:
18 may 2026 - 13:08
El futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata se pronunció tras un video que se volvió viral en redes sociales el fin de semana. El clip muestra al jugador del Flamengo de Brasil junto a un grupo de amigos.
La noche del domingo 17 de mayo de 2026, el volante tricolor aseguró que el video no es actual, que ocurrió en meses pasados.
"Ante la información y los contenidos difundidos recientemente que involucran mi nombre, vengo a aclarar que muchas narrativas han sido compartidas fuera de contexto, generando interpretaciones erróneas y afectando no solo mi imagen, sino también la del club al que represento. En este momento, sigo totalmente enfocado en mi recuperación, en mi familia y en mi compromiso profesional con el Flamengo", dijo el ecuatoriano en un comunicado.
"Quienes conviven conmigo a diario conocen mis valores, mi carácter y el respeto que le tengo a mi profesión, a mis compañeros y a la nación rubro-negra. Agradezco todos los mensajes de apoyo y cariño que he venido recibiendo en los últimos días. Seguiré trabajando y preparándome para volver aún más fuerte", añadió Plata.
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