La FIFA pone el foco en Moisés Caicedo, la estrella de Ecuador y del Chelsea

A 37 días del Mundial 2026, la FIFA presenta un perfil completo con momentos destacados, curiosidades, historial mundialista y estadísticas del ecuatoriano Moisés Caicedo, considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo.

"Moisés Caicedo será el motor que impulsará los sueños de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026", escribió el máximo organismo del fútbol, en su sitio web.

El tricolor, de 24 años, enfrentará su segunda cita mudialista. Su debut con La Tri fue a los 21 años en el Mundial de Catar 2022, bajo las órdenes de Gustavo Alfaro. Fue titular en los tres partidos de la Selección y marcó su primer gol en la derrota ante Senegal.

“Aparte de lo que corre, es lo que interviene. Porque él participa, va y quita. Es un cirujano. Te roba el balón con precisión. Y tiene visión de juego, le gusta juntarse a jugar y sumar toques, asistir y le gusta soltarse, porque siempre fue más un volante interior” Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador

Esta anotación, que llegó a los 67 minutos, lo convirtió en el futbolista ecuatoriano más joven en marcar en un Mundial. Lo hizo con 21 años y 27 días, con lo cual arrebató el récord a Edison Méndez, quien tenía 23 años cuando marcó el 1-0 ante Croacia en 2022.

Moi se prepara para aportar toda su técnica y talento a La Tri, que debutará en el Mundial 2026, el 14 de junio ante Costa de Marfil. Ecuador integra el Grupo E, en el que también enfrentará a Curazao y Alemania.

Jugador indispensable en el Chelsea

Su calidad de juego y recursos ofensivos lo han llevado a portar la cinta de capitán de los 'Blues', club que lo tiene como uno de sus jugadores indispensables y con el cual obtuvo la Copa Mundial de Clubes 2025 y fue premiado con el Balón de Bronce adidas.

“Me gusta jugar con Moi, es una bestia, es muy completo, recupera, tiene buena pegada y disfruto mucho jugar a su lado. Realmente es un crack”. Enzo Fernández, compañero de Caicedo en Chelsea

Este logro lo convirtió en el primer ecuatoriano en ser campeón del mundo a nivel de clubes desde que Alberto Spencer lo consiguiera en 1966 con Peñarol.

Títulos internacionales de Moisés Caicedo

Campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle.

Campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con el equipo juvenil de IDV

Celebró la Conference League con el Chelsea

Celebró la Copa Mundial de Clubes como una de las estrellas en la estructura del Chelsea

Curiosidades sobre Moi

Moisés Caicedo creció en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene 10 hermanos. Antes de ser futbolista profesional ayudaba a su madre vendiendo en la calle.

A través de la Fundación Niño Moi 23 apoya a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad de su comunidad.

Su traspaso al Chelsea costó más de cien millones de euros, convirtiendolo en el ecuatoriano más caro de la historia del fúbol.

Su talento se descubrió en las filas de Independiente del Valle, donde también surgieron Piero Hincapié, Willian Pacho, Gonzalo Plata y Kendry Páez.