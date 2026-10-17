Moisés Caicedo cerca de anotar el gol del año con el Chelsea

El ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular en la victoria del Chelsea ante el Everton.

El ecuatoriano Moisés Caicedo estuvo cerca de anotar el primer gol del Chelsea en el partido de este sábado 17 de octubre de 2026, ante el Everton.

Se jugaban los 39 minutos del primer tiempo, Jordan Henderson cobró un tiro de esquina, Moi aparecipo por la banda derecha para rematar de manera espectacular, a manera de una bolea, pero el esférico impactó en el ángulo del arco defendido por el portero Jordan Pickford y volvió a la cancha.

La expresión del centrocampista ecuatoriano fue de frustración, lamentaba que ese balón no haya ingresado al arco. Habría sido el primer tanto del encuentro.

Al incio del partido Caicedo protagonizo un encuentro con Grealish. El ecuatoriano cuidó muy bien el esférico, sin embargo, un empujón del británico lo dejó en el piso. El capitán del Chelsea se levantó y encaró al jugador el Everton.

Hubo un cruce de palabras entre ambos futbolistas y afortunadamente no escaló.

Finalmente, el Chelsea se impuso por 2-0 ante el Everton, con dos goles del portugués Pedro Neto.