Piero Hincapié salió lesionado en la Premier; 'Moi' Caicedo fue titular y debutó Riquelme Angulo

Moisés Caicedo (n.º 25, izq.), disputa el balón con el centrocampista inglés del Bournemouth, Marcus Tavernier (n.º 16, der.), durante el partido de la Premier League inglesa

La jornada de la Premier League disputada este sábado 10 de octubre de 2026 dejó noticias para el fútbol ecuatoriano en territorio británico. Se destaca el regreso a la competencia de Moisés Caicedo tras superar un problema físico y el histórico debut oficial del joven atacante Juan Riquelme Angulo en la máxima categoría inglesa.

En Stamford Bridge, Moisés Caicedo volvió a vestir la camiseta del Chelsea en el holgado triunfo por 5-1 ante el AFC Bournemouth.

El mediocampista tricolor, quien había permanecido fuera de las canchas por más de un mes debido a una molestia muscular en el gemelo, ingresó durante la etapa complementaria para afianzar el dominio de los Blues y sellar tres puntos clave que afianzan al club en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Stadium of Light fue el escenario del debut de Juan Riquelme Angulo con la camiseta del Sunderland.

La joya ecuatoriana sumó sus primeros minutos oficiales en la Premier League al saltar al campo en el segundo tiempo, dejando destellos de su calidad pese al complejo contexto del partido, donde su equipo terminó cayendo por 0-2 ante el Brighton & Hove Albion.

La jornada dominical y las próximas fechas del torneo inglés continuarán bajo la mirada atenta de la afición ecuatoriana, que celebra la consolidación y el crecimiento de sus referentes en la liga más competitiva del mundo.

Lesión de Piero Hincapié en juego del Arsenal

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié volvió a sumar minutos oficiales con la camiseta del Arsenal en el triunfo 2-1 frente al Leeds United en el Emirates Stadium.

El zaguero tricolor ingresó al minuto 82 en sustitución del italiano Riccardo Calafiori con el objetivo de brindar solidez al sector izquierdo del bloque defensivo y asegurar la ventaja en el tramo final del compromiso.

La escuadra dirigida por el estratega español Mikel Arteta logró remontar un marcador adverso en la segunda mitad tras haber empezado abajo en el marcador con un tanto de James Justin a los 55 minutos.

La reacción de los Gunners llegó rápidamente mediante los goles de Riccardo Calafiori al minuto 62 y del mediocampista brasileño Bruno Guimarães a los 70 minutos, sellando tres puntos clave para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Premier League.

El ingreso de Hincapié representó una importante noticia para el cuerpo técnico y la afición, marcando su retorno a la actividad oficial en el torneo inglés tras dejar atrás las molestias físicas que le impidieron tener continuidad en los encuentros previos.

Durante los 10 minutos que permaneció en el terreno de juego, el zaguero ecuatoriano registró intervenciones precisas, completando pases clave y ejecutando dos despejes en la zona de peligro para frenar los embates finales del conjunto visitante.

Sin embargo, la jornada concluyó con preocupación en el entorno del club londinense debido a un percance ocurrido una vez finalizado el encuentro.

Según los reportes desde la capital británica, Hincapié sintió una fuerte molestia en el tobillo derecho durante los trabajos físicos de reacondicionamiento postpartido que realizaban los futbolistas suplentes e ingresados en el propio césped del estadio.

La situación requirió la intervención inmediata del cuerpo médico de la institución, que procedió a retirarlo en camilla hacia los camerinos para evaluar el alcance del dolor y evitar cualquier complicación adicional en la articulación.

La imagen del futbolista siendo asistido generó inquietud tanto en la plantilla como en la selección ecuatoriana de fútbol, que monitorea de cerca su evolución física.

Se espera que en las próximas horas el departamento médico del Arsenal someta a Piero Hincapié a los exámenes de imagen correspondientes para determinar un diagnóstico definitivo.

El club aguarda los resultados para definir su disponibilidad con miras a los exigentes compromisos de la temporada, incluyendo el próximo duelo por la Liga de Campeones ante el Lille francés.