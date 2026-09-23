¡Alineación de Ecuador!: el posible equipo titular de Marcelo Gallardo con novedades

La Selección de Ecuador perfila variantes estratégicas en su esquema titular para afrontar sus próximos compromisos internacionales y el debut de Marcelo Gallardo. El cuerpo técnico analiza un dibujo táctico que combina la solidez de una zaga consolidada con la frescura y dinámica de futbolistas que buscan afianzarse en el equipo absoluto. La propuesta apunta a mantener el equilibrio defensivo mientras se potencia la velocidad en las transiciones ofensivas.

En el arco, Hernán Galíndez se sostiene como la principal opción bajo los tres palos para brindar liderazgo y solvencia. La línea defensiva mantiene su estructura habitual de garantías con Ángelo Preciado por la banda derecha, Félix Torres y Willian Pacho en la pareja de centrales, y Pervis Estupiñán ocupando el carril izquierdo. Este bloque defensivo asegura capacidad de anticipación, contención física y proyección constante hacia el campo rival.

El mediocampo presenta una configuración renovada enfocada en la distribución y la recuperación del balón. Alan Franco asume las labores de despliegue y cobertura en el sector medular, mientras que Jordy Alcívar aporta claridad en el primer pase y visión para iniciar las jugadas desde campo propio. Completando la zona central, Pedro Vite actúa como la pieza creativa encargada de enlazar las líneas y filtrar balones hacia el frente de ataque.

En los extremos, la velocidad y el desborde en el uno contra uno son las principales apuestas con John Yeboah por la banda derecha y Nilson Angulo por el costado izquierdo. Ambos futbolistas ofrecen alternativas para encarar por fuera, ganar la raya de fondo o enganchar hacia adentro para buscar el remate al arco, aprovechando la amplitud del terreno de juego.

El frente de ataque queda encomendado a Jordy Caicedo como la referencia de área y centrodelantero nominal. Su presencia física y capacidad para fijar a los defensores centrales contrarios resultan clave para ganar balones divididos, generar espacios a segunda línea y culminar las acciones colectivas generadas por las bandas.

Esta alineación busca consolidar una idea de juego vertical pero paciente en la elaboración, capaz de adaptarse a distintos contextos de partido. Con esta propuesta, el equipo nacional pretende mantener la firmeza defensiva que lo caracteriza y, al mismo tiempo, encontrar mayor fluidez en la generación de oportunidades de gol.