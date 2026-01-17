Extécnico de El Nacional, Juan Carlos Pérez, denuncia supuesta extorsión en goleada de LigaPro

Juan Carlos Pérez, exentrenador de El Nacional, rompió e silencio. El estratega reveló detalles de lo ocurrido en la goleada 4-0 ante Emelec. En declaraciones a Radio Redonda, el técnico ecuatoriano aseguró que el estrepitoso resultado frente al cuadro eléctrico se debió a una situación de extorsión.

“Las goleadas se dieron por circunstancias anómalas. La que sufrimos ante Emelec fue por un caso de extorsión, eso está confirmado. Teníamos que perder para que no les hagan daño a los familiares de los jugadores”, manifestó en su entrevista.

Cada una de sus revelaciones confirmaron el momento y el año pésimo que tuvo el equipo de los puros criollos. “Los jugadores extorsionados hablaron en el camerino, no se pudo hacer nada. Estaban siendo amenazados ellos y sus familias, no podíamos ir en contra del tema humano".

Tras aquella dura derrota, Pérez dio indicios sobre los problemas internos del club. El técnico detalló en el mismo estadio George Capwell, tras la goleada 4-0 contra Emelec que algo pasaba. “No estoy permitido hablar de ciertas situaciones extra futbolísticas que están pasando, las cuales comunicará el presidente. Una situación a la externa”, dijo en su momento.

No obstante, ahora afuera del cargo reveló más pormenores de los hechos y dijo que solo se buscó precautelar el bienestar de los jugadores amenazados: "Había que perderlo 3-0... No estaba arreglado, pero teníamos que perder para que no le hagan daño a las familias. Fue un golpe durísimo, estábamos atados de pies y manos".