¡Feliz noticia en La Tri! Denil Castillo celebra el nacimiento de su hija

Denil Castillo recibe la noticia de su paternidad en concentración de La Tri

La concentración de la selección ecuatoriana en Estados Unidos recibió una alegría fuera de las canchas este viernes 12 de junio del 2026.

El futbolista Denil Castillo conoció este viernes una de las noticias más importantes de su vida: el nacimiento de su hija, mientras se prepara junto a La Tri para su próximo compromiso internacional.

La feliz noticia que llegó a Columbus, Ohio

La noticia fue compartida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de sus canales oficiales.

El mediocampista recibió la feliz noticia desde la concentración de la Tricolor en Columbus, Ohio, donde el equipo nacional continúa su preparación para enfrentar a Costa de Marfil el próximo domingo 14 de junio de 2026.

Seguir un sueño implica sacrificios y muchas veces vivir momentos importantes a la distancia.



Hoy, Denil Castillo recibió la noticia más especial de todas: el nacimiento de su hija. 👶💛



¡Felicitaciones, Yiyo! Una nueva integrante de esta gran familia llamada La Tri 🇪🇨 pic.twitter.com/qZ4QsrPUjY — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 13, 2026

"Seguir un sueño implica sacrificios y muchas veces vivir momentos importantes a la distancia. Hoy, Denil Castillo recibió la noticia más especial de todas: el nacimiento de su hija", publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un mensaje acompañado de felicitaciones para el jugador.

El sacrificio del deportista: entre el sueño y la familia

Convertirse en padre mientras cumple compromisos con la selección nacional representa uno de esos momentos que marcan la vida de cualquier deportista.

Aunque la distancia le impidió acompañar el nacimiento de su hija, Castillo recibió el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico durante la concentración.

Motivación extra para el amistoso ante Costa de Marfil

Mientras celebra la llegada de una nueva integrante a su familia, Denil Castillo mantiene su enfoque en los entrenamientos de la selección ecuatoriana.

La Tri afina detalles para el amistoso ante Costa de Marfil, en un encuentro que forma parte de su preparación internacional y que tendrá un significado especial para el volante ecuatoriano.