Calendario de La Tri: Fechas y sedes de Ecuador en el Mundial 2026

Desde Columbus hasta Nueva Jersey, revisa el calendario completo de La Tri

La Selección de Ecuador ya tiene definida su hoja de ruta para la fase de grupos del Mundial 2026.

La Tri instaló su campamento base en Columbus, Ohio, desde donde viajará a Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey para disputar sus tres partidos del Grupo E ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece recorrerá miles de kilómetros en apenas 11 días de competencia. Columbus, el cuartel general de Ecuador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol eligió Columbus como sede de concentración durante el Mundial.

El equipo trabaja en las instalaciones del complejo del Columbus Crew, considerado uno de los centros deportivos más modernos de Estados Unidos.

La Tri permanecerá allí entre partido y partido para reducir los cambios de hotel y mantener una rutina estable durante el torneo.

Primer desafío: Costa de Marfil en Filadelfia

El debut ecuatoriano será el 14 de junio ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, un estadio con capacidad para cerca de 70 000 espectadores. La distancia aérea entre Columbus y Filadelfia es de aproximadamente 668 kilómetros, con un vuelo estimado de 1 hora y 30 minutos.

El viaje de la delegación está previsto entre el 12 y 13 de junio para cumplir con entrenamientos y actividades oficiales previas al encuentro.

Regreso a Ohio antes del segundo partido

Tras el estreno mundialista, la delegación volverá a Columbus para continuar su preparación.

La ciudad fue seleccionada como base precisamente por su ubicación estratégica dentro del este y centro de Estados Unidos, permitiendo conexiones rápidas hacia varias sedes mundialistas.

Viaje al centro del país para enfrentar a Curazao

El segundo compromiso será el 20 de junio frente a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol americano. Desde Columbus hasta Kansas City hay cerca de 1 030 kilómetros por vía aérea, con un tiempo de vuelo aproximado de 2 horas y 15 minutos.

Este partido podría resultar clave en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

La gran prueba ante Alemania

La fase de grupos terminará el 25 de junio cuando Ecuador se mida a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la final del Mundial 2026. El traslado desde Columbus hasta el área metropolitana de Nueva York implica un recorrido cercano a 770 kilómetros, con un vuelo aproximado de 1 hora y 45 minutos.

Más de 4 900 kilómetros durante la fase de grupos

Tomando en cuenta los desplazamientos de ida y vuelta entre Columbus y las diferentes sedes, Ecuador recorrerá alrededor de 4 900 kilómetros durante la primera fase del torneo. El plan logístico busca minimizar el desgaste físico de los futbolistas y aprovechar al máximo las instalaciones de entrenamiento en Ohio.

El calendario completo de La Tri

Ecuador integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Su debut será el 14 de junio en Filadelfia, luego jugará el 20 de junio en Kansas City y cerrará la fase de grupos el 25 de junio en Nueva Jersey.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la ronda de eliminación directa, mientras que también tendrán opciones algunos de los mejores terceros lugares.