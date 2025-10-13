El entrenador Tiago Nunes volvió a las prácticas de Liga de Quito:¿cuándo juega la U vs Barcelona?

Los albos recuperaron a su entrenador Tiago Nunes. En la jornada del lunes 13 de octubre del 2025, el DT brasileño se hizo presente en el entrenamiento del equipo albo, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Nunes se ausentó del equipo durante los últimos cinco días. Tuvo que viajar de urgencia a su país para atender asuntos personales. De hecho, el jueves 9 de octubre, el estratega de 45 años no estuvo en el banquillo albo, en el partido de octavos de final de la Copa Ecuador ante San Antonio.

Con su DT de regreso, los albos se aprestan a vivir semanas intensas y decisivas, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores. Primero llegará el reto del torneo local: ¿cuándo jugará Liga de Quito ante Barcelona? Los universitarios se medirán a los toreros, el viernes 17 de octubre, a las 20:15.

Los albos intentan acortar distancia con los toreros, en el torneo ecuatoriano. En la tabla, la 'U' tiene 51 puntos, tres menos que Barcelona, que es segundo con 54. Ambos están lejos del puntero, Independiente del Valle, que tiene 64 unidades.

Tras disputar el juego por el torneo local, la 'U' se enfocará en enfrentar las semifinales de la Copa Libertadores. El jueves 23 de octubre, los universitarios se enfrentarán contra Palmeiras, en el cotejo de ida, en el estadio Rodrigo Paz.

El juego se disputará a las 19:30 de Ecuador. En tanto, el 30 de octubre, Palmeiras recibirá a los universitarios, en Brasil.