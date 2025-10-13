¡Histórico! Cabo Verde venció a Camerún y se clasifica por primera vez a un Mundial

Los jugadores de Cabo Verde celebran su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, tras vencer, de forma contundente, a Camerún.

Cabo Verde se clasificó para la Copa del Mundo de 2026 tras su victoria contra Eswatini (3-0), este lunes 13 de octubre del 2025, en Praia, un acontecimiento histórico para el pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en el grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.

Cabo Verde es un minúsculo país africano, con apenas medio millón de habitantes. Los 'Tiburones Azules' dominaron la eliminatoria, al terminar primero en su grupo con 23 unidades, en una campaña inolvidable.

Una de las estrellas del equipo es Dailon Livramento, quien marcó uno de los goles ante Camerún en el partido que definió la clasificación del equipo. Livramento nació en Países Bajos, pero tiene raíces caboverdianas. También se destacaron otros jugadores como Roberto Lopes o Pico.