FIFA devela canciones basadas en la intentidad de las ciudades sedes del Mundial 2026

Las 16 canciones de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026

Algunos de los productores más destacados e influyentes de las 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México han unido fuerzas para crear identidades sonoras exclusivas.

Cada una ha sido diseñada para capturar la esencia cultural de cada ciudad y establecer un verdadero vínculo con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aquí te dejamos los 16 temas que podrás disfrutar durante esta cita planetaria:

Kansas City

Monterrey

Mexico City

Guadalajara

Los Angeles City

Miami

Houston

New York New Jersey

Vancouver

Boston

San Francisco Bay Area

Toronto

Atlanta

Philadelphia

Seattle

Dallas