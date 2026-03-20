FIFA devela canciones basadas en la intentidad de las ciudades sedes del Mundial 2026
Cada una ha sido diseñada para capturar la esencia cultural de cada ciudad y establecer un verdadero vínculo con la Copa Mundial 2026.
Las 16 canciones de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026
FIFA
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Actualizada:
20 mar 2026 - 18:06
Algunos de los productores más destacados e influyentes de las 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México han unido fuerzas para crear identidades sonoras exclusivas.
Cada una ha sido diseñada para capturar la esencia cultural de cada ciudad y establecer un verdadero vínculo con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Aquí te dejamos los 16 temas que podrás disfrutar durante esta cita planetaria:
Kansas City
Monterrey
Mexico City
Guadalajara
Los Angeles City
Miami
Houston
New York New Jersey
Vancouver
Boston
San Francisco Bay Area
Toronto
Atlanta
Philadelphia
Seattle
Dallas
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