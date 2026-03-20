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Mundial

FIFA devela canciones basadas en la intentidad de las ciudades sedes del Mundial 2026

Cada una ha sido diseñada para capturar la esencia cultural de cada ciudad y establecer un verdadero vínculo con la Copa Mundial 2026.

Las 16 canciones de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026

FIFA

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

20 mar 2026 - 18:06

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Algunos de los productores más destacados e influyentes de las 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México han unido fuerzas para crear identidades sonoras exclusivas.

Cada una ha sido diseñada para capturar la esencia cultural de cada ciudad y establecer un verdadero vínculo con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aquí te dejamos los 16 temas que podrás disfrutar durante esta cita planetaria:

Kansas City

Monterrey

Mexico City

Guadalajara

Los Angeles City

Miami

Houston

New York New Jersey

Vancouver

Boston

San Francisco Bay Area

Toronto

Atlanta

Philadelphia

Seattle

Dallas   

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