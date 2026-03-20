Ya está disponible 'Lighter' la primera canción del Mundial 2026 con Carín León y Jelly Roll

Lighter es el primer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una colaboración que reúne el talento musical de Canadá, Estados Unidos y México en una sola canción.

Este viernes 20 de marzo la FIFA presentó oficialmente el primer sencillo musical del álbum que promete encantar a millones de fans.

Con este lanzamiento el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ inicia hoy su recorrido con la presentación mundial de Lighter, interpretado por Jelly Roll y Carín León, y producido por Cirkut bajo el sello Def Jam Recordings.

La canción es fruto de la colaboración entre tres artistas representativos de los países sede del torneo: Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), ganador del Grammy 2026 a productor del año (música no clásica).

Este primer sencillo marca el comienzo de un proyecto musical sin precedentes, concebido para la edición más inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA™, y ya se puede escuchar en las principales plataformas de streaming.