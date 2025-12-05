¿Cómo se hace el sorteo del Mundial 2026?; este viernes se conoce cómo quedan los grupos
A las 12:00 se realizará el sorteo de grupos para el Mundial 2026. Puede seguir la transmisión en vivo por la señal de Teleamazonas.
Exteriores del Kennedy Center de Washington donde se realizará el sorteo del mundial.
AFP
Actualizada:
05 dic 2025 - 11:41
A las 12:00 de este viernes 5 de diciembre del 2025 se realizará el sorteo de grupos para el Mundial 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. La trasmisión será en vivo a través de Teleamazonas y Teleamazonas.com
En este evento se conocerá en qué grupo jugará Ecuador y quiénes serán sus rivales para la Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.
