¿Cómo se hace el sorteo del Mundial 2026?; este viernes se conoce cómo quedan los grupos

A las 12:00 de este viernes 5 de diciembre del 2025 se realizará el sorteo de grupos para el Mundial 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. La trasmisión será en vivo a través de Teleamazonas y Teleamazonas.com

En este evento se conocerá en qué grupo jugará Ecuador y quiénes serán sus rivales para la Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.