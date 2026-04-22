¡EN VIVO! Liga de Quito vs. Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado por Teleamazonas

Liga de Quito recibe a Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol. El partido será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas para todo el país. Fútbol para todos en una nueva edición del 'Clásico capitalino'.

La 'U' llega con la alegría del último triunfo ante Independiente del Valle y con el enojo del entrenador Tiago Nunes por el poco tiempo de descanso que tuvo el plantel en comparación con Aucas que tuvo dos días más.

Antes del partido, LDU confirmó la lesión de dos jugadores a través de un comunicado. Fernando Cornejo y Richard Mina nestán lesionados según el informe oficial del cuerpo médico.

Parte médico de LDU Tomado de redes sociales

La alineación de Liga de Quito