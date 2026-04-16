San Lorenzo derrota al Deportivo Cuenca para quedar líder de su zona en Sudamericana

San Lorenzo derrotó este jueves por 2-0 al Deportivo Cuenca y lograron un resultado que le permitió tomar el liderato absoluto del grupo D de la Copa Sudamericana, tras cumplirse la segunda jornada.

Con goles del colombiano Jhohan Romaña (m.62) y Nicolás Tripichio (m.72), el elenco argentino dirigido por Gustavo Álvarez sumó su primer triunfo y quedó en lo más alto de la zona con cuatro unidades, una más que su vencido Deportivo Cuenca, el Deportivo Recoleta de Paraguay totaliza dos y cierra el Santos de Brasil con apenas un punto.

El conjunto local comenzó con un gran ritmo y asfixiando bien alto a su rival al punto que a los nueve segundos Alexis Cuello sacó un remate que salió desviado por el segundo palo de Facundo Ferrero.

Édison Vega luego exigió por duplicado al portero anfitrión, Orlando Gill, que respondió en ambas oportunidades, mientras que Nicolás Tripichio respondió también dos veces, en la primera con reacción de Ferrero y la segunda que se marchó apenas desviada tras un intento de definición de emboquillada.

En el complemento, San Lorenzo siguió insistiendo y en el minuto 62 Jhohan Romaña apareció en las alturas para conectar un centro de Matías Reali y de cabeza superar la resistencia de Facundo Ferrero.

El ‘Ciclón’ se impulsó a través de esta diferencia y diez minutos después Nicolás Tripichio fue quien aprovechó otra asistencia de Reali para empujar el balón a la red.

Con este triunfo ahora el líder San Lorenzo espera la tercera jornada de este grupo D como líder cuando enfrente como local a un necesitado Santos el martes 28 de abril, misma fecha que el Deportivo Cuenta visitará a Recoleta en Asunción.