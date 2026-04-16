Macará gana a Tigre 1-0 en Argentina por la fecha 2 de la Copa Sudamericana
Con un gol de Federico Paz, el equipo ambateño logró un triunfo histórico en Argentina ante Tigre por la Copa Sudamericana.
Tigre vs. Macará por Sudamericana
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
16 abr 2026 - 19:03
Macará venció a Tigre 1-0 por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los celestes juegan ante Tigre este jueves 16 de abril del 2026 desde las 17:00. En su debut ante el América de Cali, el conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti apunta a sumar tres puntos claves.
Tigre llega con la exigencia de sacar puntos y soñar con la clasificación à la siguiente ronda. Sanguinetti mantiene la base del año pasado en su plantilla.
Un tanto de Federico Paz, a los 54 minutos, le dio el triunfo a los ambateños en suelo argentino.
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