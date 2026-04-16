Macará gana a Tigre 1-0 en Argentina por la fecha 2 de la Copa Sudamericana

Macará venció a Tigre 1-0 por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los celestes juegan ante Tigre este jueves 16 de abril del 2026 desde las 17:00. En su debut ante el América de Cali, el conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti apunta a sumar tres puntos claves.

Tigre llega con la exigencia de sacar puntos y soñar con la clasificación à la siguiente ronda. Sanguinetti mantiene la base del año pasado en su plantilla.

Un tanto de Federico Paz, a los 54 minutos, le dio el triunfo a los ambateños en suelo argentino.