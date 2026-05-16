El ecuatoriano Jhonatan Narváez repite victoria en el Giro de Italia

El ciclista ecuatroiano Jhonatan Narváez celebra la victoria en la 8ª etapa del Giro, entre Chieti y Fermo (centro de Italia), el 16 de mayo de 2026

Cuatro días después de levantar los brazos en Cosenza, el ecuatoriano Jhonatan Narváez repitió la victoria este sábado, en solitario, en la octava etapa del Giro de Italia, con final en Fermo.

Superviviente de una fuga y con un final de etapa rompepiernas, Narváez atacó a 10 km de la llegada para plantarse sólo en la meta de Fermo y saborear un nuevo triunfo en la Corsa Rosa.

El ciclista del equipo UAE Emirates superó por una treintena de segundos al noruego Andreas Leknessund, con quien se fugó del pelotón a más de 70 km para la llegada, acompañados también por su compañero de equipo danés Mikkel Bjerg.

Es la cuarta victoria de etapa para Narváez en el Giro e iguala así a su compatriota Richard Carapaz.

El campeón de Ecuador ya ganó una etapa en la edición 2020, otra en 2024, cuando también se vistió de rosa por un día, y el pasado martes se impuso en Cosenza en un esprint en un grupo reducido.

Con esta actuación, Narváez confirma que está completamente recuperado de la grave caída que sufrió en enero pasado, en el Tour Down Under, en Australia, cuando se fracturó dos vértebras.

Y, además, da una nueva alegría a su formación tras un inicio de Giro donde la mala suerte se cebó con la formación: el portugués Joao Almeida, que iba a ser el líder ante las ausencias de Tadej Pogacar e Isaac del Toro, ni siquiera pudo tomar la salida y en la segunda etapa, una caída multitudinaria envió a casa a Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates.

Pero desde entonces, el UAE parece vivir un sueño, ya que a la doble victoria de Narváez se suma la del español Igor Arrieta.

"Sólo quedamos cinco (corredores), pero corremos con precisión e inteligencia. El ambiente entre nosotros es excelente y creo que podemos apuntarnos más victorias", declaró en la meta Narváez.

Ejemplo de este compañerismo, el ecuatoriano quiso destacar la actuación de su compañero Berg, que trabajó todo el día para que Narváez triunfase en la meta.

"Mikkel es el hombre del día. Siempre lo da todo por el equipo. Acordamos que hoy sería para mí", declaró el campeón sudamericano.