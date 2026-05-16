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¡EN VIVO! Macará recibe a Independiente del Valle por la fecha 14 de la LigaPro

La fecha 14 de la LigaPro se juega en la cancha de Teleamazonas con el partido Macará ante Independiente del Valle. 

Jugadores de Independiente del Valle en el estadio Banco de Guayaquil. 

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

16 may 2026 - 13:45

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Macará recibe a Independiente del Valle por la Fecha 14 de la LigaPro. El estadio Bellavista de Ambato será testigo de este encuentro que se jugará a partir de las 14:00 de este sábado 16 de mayo del 2026.  

IDV líder de la tabla con 32 puntos visita a un Macará que se ubica en la sexta posición con 20 unidades. En la fecha anterior, el equipo de Guillermo Sanguinetti ganó 1-0 a Manta, en tanto que los 'Rayados del Valle' se impusieron 1-0 a Barcelona 

El partido es transmitido en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com

  • 16/05/2026

    14:28

    IDV busca el gol

    Ronald Briones tuvo la oportunidad de anotar para  IDV pero la rápida reacción del portero Rodrigo Rodrígez evitó que el esférico entre en las mallas del cuadro local.

  • 16/05/2026

    14:22

    Macará avisa 

    Franco Posse falla el remate en el arco de Independiente del Valle, la primera clara para el equipo ambateño. 

  • 16/05/2026

    14:08

    Marcador 0-0

    Se juegan siete minutos del primer tiempo y el marcador se mantiene 0-0 para ambos equipos.

Alineaciones confirmadas:

Así forma IDV:

Macará:

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