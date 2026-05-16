¡EN VIVO! Macará recibe a Independiente del Valle por la fecha 14 de la LigaPro
La fecha 14 de la LigaPro se juega en la cancha de Teleamazonas con el partido Macará ante Independiente del Valle.
Jugadores de Independiente del Valle en el estadio Banco de Guayaquil.
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Actualizado:
16 may 2026 - 13:45
Macará recibe a Independiente del Valle por la Fecha 14 de la LigaPro. El estadio Bellavista de Ambato será testigo de este encuentro que se jugará a partir de las 14:00 de este sábado 16 de mayo del 2026.
IDV líder de la tabla con 32 puntos visita a un Macará que se ubica en la sexta posición con 20 unidades. En la fecha anterior, el equipo de Guillermo Sanguinetti ganó 1-0 a Manta, en tanto que los 'Rayados del Valle' se impusieron 1-0 a Barcelona
El partido es transmitido en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com
16/05/2026
14:28
IDV busca el gol
Ronald Briones tuvo la oportunidad de anotar para IDV pero la rápida reacción del portero Rodrigo Rodrígez evitó que el esférico entre en las mallas del cuadro local.
16/05/2026
14:22
Macará avisa
Franco Posse falla el remate en el arco de Independiente del Valle, la primera clara para el equipo ambateño.
16/05/2026
14:08
Alineaciones confirmadas:
Así forma IDV:
Macará:
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