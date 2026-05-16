¡EN VIVO! Macará recibe a Independiente del Valle por la fecha 14 de la LigaPro

Jugadores de Independiente del Valle en el estadio Banco de Guayaquil.

Macará recibe a Independiente del Valle por la Fecha 14 de la LigaPro. El estadio Bellavista de Ambato será testigo de este encuentro que se jugará a partir de las 14:00 de este sábado 16 de mayo del 2026.

IDV líder de la tabla con 32 puntos visita a un Macará que se ubica en la sexta posición con 20 unidades. En la fecha anterior, el equipo de Guillermo Sanguinetti ganó 1-0 a Manta, en tanto que los 'Rayados del Valle' se impusieron 1-0 a Barcelona

El partido es transmitido en señal abierta por Teleamazonas y Teleamazonas.com

IDV busca el gol Ronald Briones tuvo la oportunidad de anotar para IDV pero la rápida reacción del portero Rodrigo Rodrígez evitó que el esférico entre en las mallas del cuadro local.

Macará avisa Franco Posse falla el remate en el arco de Independiente del Valle, la primera clara para el equipo ambateño.

Marcador 0-0 Se juegan siete minutos del primer tiempo y el marcador se mantiene 0-0 para ambos equipos.

Alineaciones confirmadas:

Así forma IDV:

Macará: