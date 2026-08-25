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Ciclismo

La familia de Richard Carapaz lo alienta antes de la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026

El ecuatoriano Richard Carapaz corre este martes 25 de agosto la cuarta etapa de la Vuelta a España en Andorra. Su familia lo visitó. 

La familia del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz lo alentó antes de la cuarta etapa de la Vuelta a España.

EF Education–EasyPost

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

25 ago 2026 - 10:33

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Con besos y abrazos, la esposa y los tres hijo del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz lo alentaron, este martes 25 de agosto de 2026, antes del inicio de la cuarta etapa de la Vuelta a España, que se corrió en Andorra

Los familiares del equipo del EF Education–EasyPost visitaron a los corredores previo a la carrera. "Un poco de amor extra en el comienzo en Andorra hoy. Nada como correr cerca de casa", escribió el equipo ciclista en su cuenta de Instagram. 

El video muestra a 'La Locomotora' despedirse muy feliz de sus dos hijos, Santiago y Sofía, y de su esposa Tania Rosero, que en sus brazos llevaba dormida a la tercera bebé. 

La combinación de ascensos continuos y un kilometraje reducido son las principales características de esta etapa, catalogada como el primer examen de inicio a la carrera. 

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