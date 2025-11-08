Suspenden la Vuelta al Ecuador, la Vuelta Femenina y la Vuelta a la Juventud 2025; ¿por qué?

Richard Huera se proclamó campeón de la Vuelta al Ecuador el 17 de noviembre de 2024.

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) confirmó, este sábado 8 de noviembre del 2025, la cancelación de las ediciones 2025 de tres de sus competencias más importantes: la Vuelta Ciclística al Ecuador, la Vuelta Femenina al Ecuador y la Vuelta a la Juventud.

A través de un comunicado, la FEC informó que la decisión se tomó tras un proceso de análisis interno, debido a ajustes administrativos en curso dentro del sector deportivo nacional.

"Esta decisión responde a ajustes administrativos en curso dentro del sector deportivo nacional, los cuales han implicado una reorganización de los tiempos y procedimientos relacionados con la ejecución de estos eventos", dijo la Federación.

La suspensión, precisó la Federación, es una medida excepcional que busca garantizar que, en sus futuras ediciones, las competencias puedan desarrollarse con los más altos estándares organizativos y deportivos, brindando seguridad, calidad y proyección internacional a los ciclistas ecuatorianos.

La institución agradeció el respaldo y comprensión de la comunidad deportiva, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del ciclismo nacional.

Además, aseguró que ya trabaja en la consolidación de las próximas ediciones de estas emblemáticas vueltas, que han sido históricamente un espacio clave para el desarrollo del talento joven y la promoción del ciclismo en el país.