Jhonatan Narváez cierra una gran temporada con un podio en el Tour de Guangxi, en China

Jonathan Naváez se subió al podio este domingo 19 de octubre del 2025, en China.

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez volvió a brillar en el circuito internacional y cerró su temporada con un tercer lugar en la clasificación general del Tour de Guangxi, disputado en China.

En su primer año con el UAE Team Emirates, ‘El Lagarto’ Narváez se ubicó a solo 16 segundos del campeón, el británico Paul Double, y a un segundo del francés Victor Lafay, quien se quedó con el subcampeonato.

El equipo emiratí celebró el logro del carchense con un mensaje en redes sociales: “Jhonatan Narváez finaliza su temporada con el tercer puesto en el Tour de Guangxi. Desde su victoria en el Tour Down Under en enero hasta este podio en octubre, ‘Jhony’ ha sido brillante. ¡Felicidades por una gran temporada de debut!”.

El 2025 fue un año de alto nivel para el ecuatoriano, quien acumuló triunfos en diferentes continentes. Fue campeón del Tour Down Under en Australia, campeón nacional de ruta en Ecuador y ganador de etapa en el Tour de Alemania.

Además, él participó en competencias de primer nivel en Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Canadá, Luxemburgo y China.