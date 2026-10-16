El skater Diego Poncelet alcanzó los 151,83 km/h y se convierte en el más rápido del mundo

El deportista español Diego Poncelet consiguió el Récord Guinnes como el skeater más rápido del mundo. Alcanzó los 151.83 kilómetros por hora sobre su monopatín.

El desafío lo realizó en un tramo cerrado de la Route du Port, en Les Éboulements, Canadá. Un juez de los Récord Guinnes supervisó cada detalle.

Poncelet utilizó un skateboard de 14 kilogramos diseñado especialmente y zapatos con suelas hechas de caucho automotriz.

El primer día de prueba Poncelet registró una velocidad de 146,88 km/h. No obstante, el joven de 27 años se retó a sí mismo y cinco días después lo volvió a intentar. Su marca mejoró en casi cinco kilómetros.

El deportista de Red Bull adimitió que su objetivo era alcanzar los 150 km/h, sin embargo, no lo había admitido por miedo a no lograrlo.

"Mi principal motor era la búsqueda de una sensación que nadie hubiera experimentado antes. Estaba convencido de que esa experiencia solo sería posible si conseguía superar los 150", dijo el español.