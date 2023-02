Bobi, el perro más viejo del mundo, tiene 30 años y vive en Portugal

Bobi, un mastín de la región del Alentejo, tiene 30 años y 267 días de edad. El perro que reside en el municipio de Leiria, en el centro de Portugal, ganó el Récord Guinnes por ser el más viejo del mundo. «No es solo el perro más viejo viviente, sino el más viejo hasta la fecha», aseguró la organización.

El can nació el 11 de mayo de 1992 y ha vivido junto a la misma familia durante toda su vida, en la localidad de Conqueiros (municipio de Leiria). Habitualmente, su raza es empleada para proteger al ganado de depredadores y es conocida en Portugal como «rafeiro do Alentejo». Tiene una esperanza de vida de unos 13 años.

Se ha podido confirmar su edad, ya que se encuentra registrado desde 1992 en el servicio veterinario de su municipio y en el sistema nacional de control portugués SIAC, dice la organización Récord Guinnes.

Antes de Bobi, el récord del perro más viejo con vida lo tenía Spike, un chihuahua de 23 años, mientras que el récord del más viejo hasta la fecha lo ostentaba Bluey (1910-1939), un pastor australiano que vivió hasta los 29 años y 5 meses.

