Adrián Luna Martinetti peleará en el DWCS, por un contrato en la UFC, el martes 7 de octubre

El martes 7 de octubre del 2025 el ecuatoriano nacido en Guayaquil, Adrián Luna Martinetti tiene la oportunidad de su vida. Se enfrenta al ruso Mark Vologdin, en el Dana White´s Contender Series (DWCS) por un contrato en la UFC.

La pelea se llevará acabo en la división del peso gallo (135 libras). Luna tiene 29 años y un récord profesional de 16 victorias y una sola derrota por decisión. Pelea en la división del peso gallo (135 libras) y se entrena en el Entram Gym, en Tijuana, el mismo gimnasio en donde entrena Michael Morales.

Su rival, el ruso Vologdin tiene 25 años. Mantiene un récord profesional de 12 victorias y tres derrotas, además que llega como favorito para este enfrentamiento.

Este evento es dirigido por el presidente de la UFC, Dana White, donde cada martes por la noche se disputan varias peleas. Para conseguir un contrato con la UFC, el peleador tiene que impresionar al presidente ya que puedes ganar, pero si fue una pelea aburrida o no muy vistosa, White puede no firmar al luchador.

Varios campeones mundiales y estrellas de la UFC han conseguido contrato en este evento como Sean O'Malley, Jamahal Hill y Raúl Rosas Jr. Además, el ecuatoriano Michael Morales logró impresionar a Dana White en el DWCS y consiguió contrato en la UFC, tras vencer a Nikolay Veretennikov por una contundente decisión. Ahora Morales en la compañía ya tiene seis peleas de las cuales ganó todas y se encuentra en la posición ocho del peso wélter.

El evento se lo podrá ver por la plataforma de streaming Disney+ y comienza a las 20:00. Tendrá lugar en el Apex de Las Vegas.