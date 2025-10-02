Conor McGregor peleará en el evento de la UFC en la Casa Blanca por el aniversario 250

En una entrevista en 'Fox News', el irlandés, Conor McGregor, anunció su regreso al octágono de la UFC en el evento que se llevará acabo en el 2026 en la Casa Blanca por el aniversario 250. El presidente de la compañía, Dana White, anteriormente ya había anunciado que este evento si se llevaría acabo.

En la entrevista, McGregor aseguró que esta no estaba en negociaciones y dijo: "Trato firmado y cerrado", refiriéndose a su próxima pelea. Además aseguró que el y Dana White están en constante comunicación y que han hecho increíbles negocios juntos, siendo McGregor el peleador que más ha generado para la UFC.

En julio del 2021, el irlandés se lesionó gravemente su pierna durante su pelea contra el estadounidense, Dustin Poirier. El enfrentamiento finalizó al culminar el primer round por una lesión que no le permitía seguir en pelea.

Tres años después, en junio del 2024 se esperaba su regreso al octágono de la compañía para enfrentar al estadounidense Michael Chandler pero una lesión a un par de semanas antes de su pelea lo dejaría fuera del enfrentamiento.

Aunque no tiene un rival confirmado, los rumores dicen que se reprogramaría su pelea contra Michael Chandler. Conor dice que para esta pelea va en serio, está 100% enfocado en su regreso, que apagará su celular y tendrá un campamento de entrenamiento de seis meses para su pelea.

El sueldo para este evento masivo es desconocido, pero hace unos días el irlandés dijo lo siguiente:

"Quiero 100 millones de dólares y 100 'VISA Golden' para mis familiares y amigos"

Conor McGregor

El evento se espera que tome lugar en junio del 2026 y tendría lugar en los jardines de la parte sur de la Casa Blanca (South Lawn), albergaría aproximadamente a cinco mil fanáticos y se vería así:

McGregor fue campeón de la UFC en dos categorías diferentes, en peso pluma venció a la leyenda José Aldo para conseguir el oro mientras que en peso ligero venció a Eddie Álvarez para conquistar el campeonato y convertirse en el primer campeón en simultáneo en dos divisiones diferentes.

Su última victoria fue el 18 de enero del 2020 en el UFC 246, cuándo venció a Cowboy Cerrone por TKO en el primer asalto. Después perdería dos veces seguidas contra Dustin Poirier, completando una trilogía.

Ninguna pelea está confirmada aún por la UFC para la cartelera de la Casa Blanca pero se espera que sea uno de los eventos más grandes de la historia de la compañía.