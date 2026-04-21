¡EN VIVO! Técnico Universitario vs. Emelec por el campeonato; el Bombillo va sin Miller Bolaños

Técnico Universitario recibe a Emelec en el estadio Bellavista de Ambato este marte 21 de abril del 2026, a las 19:30, por la fecha 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. Los azules esperan sumar tres puntos para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones del torneo local.

Emelec confirmó la salida del volante Miller Bolaños del club a través de un comunicado difundido en las redes sociales previo al cotejo en Ambato. "Se deja constancia de que la terminación de este contrato por mutuo acuerdo no representa para el club obligación económica adicional alguna ni dará lugar a futuras reclamaciones", se puede leer en el documento.

La directiva de Emelec anunció que se analizan más medidas en el caso de que el club no logre buenos resultados y siga en los últimos lugares en la tabla de posiciones de la primera etapa.

Alineación de Técnico Universitario

Alineación de Técnico Universitario Tomado de redes sociales

Alineación de Emelec