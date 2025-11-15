Michael Morales gana su pelea por KO contra Sean Brady en el UFC 322 en Nueva York
Morales cumplió lo que prometió en la conferencia de prensa. El público enloqueció tras ver la espectacular finalización del ecuatoriano.
A la izquierda Sean Brady y a la derecha Michael Morales en el UFC 322
15 nov 2025 - 23:46
Michael Morales ganó su pelea por KO en el primer round en el UFC 322 contra el estadounidense Sean Brady. Una seguidilla de golpes llevaron a la lona a su rival que no pudo más y el juez los detuvo.
En la entrevista Michael pidió pelear por el campeonato mundial, tal como ya se lo había ofrecido el presidente de la compañía, Dana White. El público enloqueció tras la gran victoria del ecuatoriano, en las gradas del Madison Square Garden se escuchaban gritos de apoyo a Morales.
Ahora Michael está a la espera de su siguiente rival, que será entre el ganador de la pelea estelar de la velada entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.
15/11/2025
23:07
Ecuador en la casa. Michael Morales acaba a su rival por KO en el primer asalto.
15/11/2025
23:04
Michael lanza una buena combinación de golpes a su rival.
15/11/2025
23:01
Bruce Buffer anuncia a Michael Morales y el público se emociona al escuchar su nombre.
15/11/2025
22:59
Ambos peleadores ya se encuentran arriba del octágono para su pelea que será a tres asaltos.
15/11/2025
22:58
Salta al octágono Sean Brady, rival de Michael Morales.
15/11/2025
22:56
Michael Morales sale al octágono de la UFC acompañado de sus entrenadores.
