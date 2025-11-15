Michael Morales gana su pelea por KO contra Sean Brady en el UFC 322 en Nueva York

A la izquierda Sean Brady y a la derecha Michael Morales en el UFC 322

Michael Morales ganó su pelea por KO en el primer round en el UFC 322 contra el estadounidense Sean Brady. Una seguidilla de golpes llevaron a la lona a su rival que no pudo más y el juez los detuvo.

En la entrevista Michael pidió pelear por el campeonato mundial, tal como ya se lo había ofrecido el presidente de la compañía, Dana White. El público enloqueció tras la gran victoria del ecuatoriano, en las gradas del Madison Square Garden se escuchaban gritos de apoyo a Morales.

Ahora Michael está a la espera de su siguiente rival, que será entre el ganador de la pelea estelar de la velada entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

Ecuador en la casa. Michael Morales acaba a su rival por KO en el primer asalto.

Michael lanza una buena combinación de golpes a su rival.

Bruce Buffer anuncia a Michael Morales y el público se emociona al escuchar su nombre.

Ambos peleadores ya se encuentran arriba del octágono para su pelea que será a tres asaltos.

Salta al octágono Sean Brady, rival de Michael Morales.