Jugadores de Ecuador reciben una sorpresa mundialista en su concentración

La sorpresa mundialista que emocionó a los jugadores de La Tri

A pocos días del debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los seleccionados vivieron un momento que los hizo volver a la infancia.

La delegación sorprendió a los futbolistas con el álbum oficial de Panini y cajas de cromos que desataron sonrisas, bromas e intercambios en la concentración de Estados Unidos.

La selección ecuatoriana vive sus últimos días de preparación en Columbus, Ohio, antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.

Hoy les tuvimos una pequeña sorpresa a nuestros mundialistas.



¡Gracias @panini_ecuador!



¿Ustedes, ya llenaron su álbum?#UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/SbbYWIMoMH — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 5, 2026

En esta ocasión, la atención se alejó de los entrenamientos y la estrategia del debut para centrarse en una inesperada sorpresa que recibió el plantel.

Al ingresar al comedor del hotel donde se hospeda la delegación, los 26 jugadores convocados encontraron sobre las mesas un álbum oficial del Mundial de la FIFA 2026 acompañado de una caja de cromos para cada integrante del equipo.

La reacción de las figuras de La Tri al verse en el álbum

La reacción fue inmediata. Futbolistas como William Pacho, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Piero Hincapié y Hernán Galíndez comenzaron a abrir los sobres para descubrir las imágenes que forman parte de la colección oficial del torneo.

Las sonrisas y las bromas marcaron el ambiente. Muchos jugadores se sorprendieron al encontrar sus propias fotografías dentro del álbum, mientras otros buscaban completar páginas y comparar las estampas obtenidas.

La agenda de La Tri antes del debut mundialista

El momento también dio paso a una actividad clásica entre coleccionistas: el intercambio de cromos.

Los seleccionados comenzaron a negociar repetidas y buscar las figuras que les faltaban para avanzar en la colección oficial del torneo.

La escena mostró un lado más relajado del grupo ecuatoriano en medio de la concentración mundialista.

El ambiente de camaradería y unión se hizo evidente mientras compartían una actividad que ha acompañado a generaciones de aficionados al fútbol alrededor del mundo.

Ecuador continúa con su preparación en territorio estadounidense y este domingo 7 de junio disputará su último partido amistoso frente a Guatemala. Será la última prueba antes de afrontar su estreno mundialista.

La Tricolor debutará oficialmente el próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, partido que todo el Ecuador disfrutará en la pantalla de Teleamazonas.