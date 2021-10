Diego Ordóñez analiza la coyuntura política y lucha contra la inseguridad

El asambleísta por CREO, Diego Ordóñez, comentó sobre la coyuntura política tanto en Asamblea Nacional como en las calles en manifestaciones diversas.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Ordóñez también se refirió al llamado de familiares del presidente Guillermo Lasso a la Asamblea.

Al respecto, afirmó que «la comisión de Pandora Papers ha arrancado con muchos traspiés. No dan pie con bola, no saben por dónde arrancar. Como no tienen nada que investigar, entonces han convertido a esas reuniones de la comisión en un desfile de personas que van a opinar sobre generalidades; pero nada que tenga que ver con una investigación específica porque no tienen información», dijo Diego Ordóñez.

«La primera dama ha indicado que no va a asistir. Y el presidente también tiene previsto enviar una carta respondiendo las preguntas de los miembros de esta comisión», afirmó.

«Todo apunta a que lo que querían era lograr escandalizar, es más un objetivo político que tenía que ver con este conflicto de la posibilidad de muerte cruzada». recalcó.

Concentración a favor del gobierno

Respecto al llamado de varios sectores a manifestarse en favor del Gobierno, Diego Ordóñez indicó que se trata de una manifestación espontánea.

«No son manifestaciones que se hayan organizado desde el gobierno. Es una manifestación que se ha originado en un grupo de profesionales e independientes articulados en torno a la campaña electoral. Fueron convocando a otros sectores que participaron en la campaña electoral que han decidido hacer un acto de masas», afirmó.

Lucha contra la inseguridad

El asambleísta Diego Ordóñez indica que es importante ver los temas con los que inició esta semana. «Es un tema que afecta significativamente la calidad de vida de los ecuatorianos: La inseguridad. Los altos niveles de inseguridad que se han producido como resultado de muchas causas estructurales. De muchas reformas legales que permitieron, a través de relaciones políticas del pasado con la narcoguerrilla, que el Ecuador sea un país de almacenamiento y alto consumo. Eso ha generado y elevado el nivel de violencia en las calles», comentó.

Juan Manuel Fuertes analiza el estado de Excepción decretado por Lasso