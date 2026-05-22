Explosión en mina de carbón de China deja muertos y decenas de trabajadores atrapados

China: sube a 10 la cifra de muertos tras explosión en mina

Una nueva tragedia minera golpea a China. Al menos ocho personas murieron y otras 38 permanecen atrapadas tras una explosión de gas ocurrida la noche del viernes en una mina de carbón de la provincia de Shanxi, en el noreste del país.

El accidente ocurrió en la mina Liushenyu, ubicada en la ciudad de Changzhi, mientras 247 trabajadores se encontraban bajo tierra.

Según informó la agencia estatal Xinhua, los niveles de monóxido de carbono superaron los límites permitidos tras la explosión, complicando las tareas de rescate.

Continúan las labores de emergencia

Equipos de emergencia trabajan intensamente para intentar localizar a los trabajadores atrapados.

Hasta la mañana del sábado, al menos 201 personas habían sido evacuadas con vida de la mina, mientras continúan las operaciones subterráneas en condiciones de alta complejidad.

Las autoridades chinas iniciaron además una investigación para determinar las causas exactas de la explosión.

Una región marcada por accidentes mineros

La provincia de Shanxi es una de las principales zonas carboníferas de China y ha registrado múltiples accidentes mineros durante las últimas décadas.

Aunque el país ha reforzado controles de seguridad en la industria minera, explosiones de gas y derrumbes continúan ocurriendo periódicamente en varias regiones del gigante asiático.