El movimiento Construye fue eliminado del registro de organizaciones políticas del CNE

El movimiento Construye, conocido al inicio como Ruptura 25, nació en 2004

El movimiento político Construye dejó oficialmente de formar parte del registro nacional de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde viernes 22 de mayo de 2026, Construye ya no aparece en la lista oficial publicada por el organismo electoral.

La salida de Construye se concretó porque el CNE ratificó, el pasado 26 de abril, la cancelación de la organización política junto con Unidad Popular.

En el listado actualizado del organismo electoral, Unidad Popular todavía aparece registrada, aunque acompañada de la leyenda: “Cancelada (con recursos pendientes por resolver).

Por otro lado, Revolución Ciudadana consta actualmente como organización “suspendida” dentro del registro del CNE.

La cancelación de Construye fue ratificada con tres votos a favor de los consejeros Luis Cabrera, José Merino y Diana Atamaint. La consejera Elena Nájera se abstuvo.

Durante la sesión, Diana Atamaint argumentó que Construye incumplió con la obligación de mantener un registro válido de adherentes permanentes, requisito establecido para conservar la personería política.

Tras conocerse la resolución, el movimiento cuestionó públicamente la decisión y aseguró, a través de redes sociales, que la medida se tomó a pocos meses de un proceso electoral

El movimiento Construye tuvo sus orígenes en la organización política Ruptura 25 (R25), fundada en 2004. A lo largo de su trayectoria atravesó distintos cambios de identidad política, alianzas y rupturas internas.

Entre las figuras más representativas vinculadas a esta organización estuvieron Norman Wray, Juan Sebastián Roldán, Iván Granda, Silvia Buendía y María Paula Romo.