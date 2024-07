Wilman Terán se declaró enemigo del juez nacional Julio César Inga y logró que se difiera por sexta vez la audiencia preparatoria de juicio en su contra en el caso Independencia Judicial. El expresidente del Consejo de la Judicatura se conectó de forma telemática desde la cárcel de La Roca este jueves 18 de julio del 2024.

La audiencia por el presunto delito de obstrucción a la justicia no se instaló debido a que Terán argumentó que no contaba con los recursos para ejercer su defensa técnica. Mostró en imágenes que únicamente le facilitaron una computadora y un mouse. Sin embargo, no le dieron un teclado por lo que no podía acceder a su expediente electrónico.

Terán mencionó que esto afecta su derecho a la defensa y se trataría de una infracción penal. Aseguró que presentó ya una denuncia en contra del juez Julio César Inga. También pidió al magistrado que se excusara de seguir en el caso por la enemistad manifiesta que existe entre ambos.

Por su parte, el juez Inga mencionó que envió dos providencias al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para solicitar que den a Terán las facilidades para que participe en las audiencias. Señaló que incluso sugirió que el procesado fuera trasladado hacia la Corte Nacional de Justicia para las diligencias.

Inga manifestó que no hay una razón para excusarse del caso. Luego, suspendió la audiencia y la convocó para el viernes, 19 de julio del 2024, a las 08:30.

Está previsto que en esta audiencia el fiscal subrogante Wilson Toainga presente la acusación en contra de los 11 procesados por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

