Dio a luz a 10 bebés y rompe récord Guinness

Thamara Sithole, una mujer de 37 años rompió récord Guinness al dar a luz a diez bebés en Pretoria, Sudáfrica. Teboho Tsotetsi, el esposo de Sithole, confirmó que fueron siete niños y tres niñas, y que el parto se llevó a cabo por cesárea a las 29 semanas de embarazo.

Hasta ese entonces, el récord Guinness era ostentado por Cissé,que dio a luz a nueve bebés, pero ahora este reconocimiento de lo lleva Thamara Sithole

Además, según medios locales, la mujer ya tenía otros gemelos de seis años, lo que amplió su núcleo familiar a 14 personas.

Asimismo, ella dijo estar en un estado de incredulidad, pues los médicos dijeron en un primer momento que serían sextillizos y estudios posteriores mostraron que podrían ser octillizos, sin embargo dio a luz a 10

Exclusive: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month. https://t.co/rJt0L84Wnt @IOL @GWR #Decuplets #10Babies #babies #BabiesLivesMatter