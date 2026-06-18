Indulto e inmunidad: Las claves del Decreto 424 de Daniel Noboa

¿Qué implican realmente el indulto y la inmunidad en el Decreto 424?

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424, mediante el cual reconoce un nuevo conflicto armado interno en Ecuador y dispone una serie de medidas relacionadas con la seguridad nacional.

Entre los puntos que más atención han generado se encuentran la posibilidad de conceder indultos y amnistías a personal militar, policial y civil que participe en operaciones contra grupos armados y la aplicación de inmunidades para personal extranjero de países cooperantes.

La decisión se enmarca en una estrategia que busca fortalecer las acciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados aliados que colaboran con Ecuador en tareas de seguridad.

El decreto establece mecanismos para enfrentar amenazas vinculadas al conflicto armado interno y preservar la soberanía territorial.

¿Qué significa el indulto dentro del Decreto 424?

Uno de los aspectos centrales del decreto es la disposición para conceder indultos al personal militar, policial y civil que participe en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado.

De acuerdo con la Constitución de Ecuador, el indulto es una facultad exclusiva del Presidente de la República que permite perdonar, rebajar o conmutar una pena impuesta a una persona. Esta atribución se encuentra contemplada en el artículo 147 de la Carta Magna.

Por su parte, la amnistía es un acto legislativo o ejecutivo por el cual se bloquea la investigación o el proceso penal de una persona.

En términos jurídicos, el indulto no elimina una condena ni declara inocente a una persona. Lo que hace es extinguir o modificar la pena impuesta, permitiendo que el beneficiario recupere determinados derechos establecidos por la ley.

Históricamente, esta figura ha sido utilizada en Ecuador mediante decretos ejecutivos para casos específicos relacionados con razones humanitarias, situaciones de vulnerabilidad o políticas penitenciarias orientadas a reducir el hacinamiento en las cárceles.

La inmunidad para personal extranjero cooperante

Otro de los puntos contemplados en el Decreto 424 se refiere al personal extranjero que participe en operaciones desarrolladas en el marco del conflicto armado interno.

El documento señala que dichos funcionarios gozarán de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por Ecuador.

La inmunidad es una figura jurídica que limita o condiciona la posibilidad de que determinadas personas sean sometidas a procesos judiciales en ciertas circunstancias.

Su alcance depende de los tratados internacionales, convenios bilaterales o acuerdos específicos vigentes entre los Estados involucrados.

En el caso ecuatoriano, la disposición remite expresamente a los acuerdos internacionales ya existentes. Esto significa que la aplicación de la inmunidad no surge únicamente del decreto, sino de los compromisos previamente suscritos por Ecuador con otros países y organismos internacionales.

Ecuador forma parte de diversos instrumentos internacionales que contemplan inmunidades para personal diplomático, funcionarios de organismos internacionales, misiones especiales y personal extranjero que participa en determinadas operaciones de cooperación.

La aplicación de estas protecciones jurídicas varía según cada acuerdo. Algunos establecen inmunidades funcionales limitadas al ejercicio de determinadas actividades, mientras que otros contemplan alcances más amplios dependiendo de la naturaleza de la misión y de las condiciones pactadas entre los Estados.