México, primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026

Grupo A - México vs. Corea del Sur - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 18 de junio de 2026. Luis Romo, de México, celebra el primer gol de su selección con sus compañeros.

México, uno de los tres anfitriones, se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano. Con el triunfo, la escuadra local además aseguró el liderato del Grupo A, tras el empate más temprano entre Sudáfrica y Chequia (1-1).