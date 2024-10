¿Dónde ver y a qué hora juega Moisés Caicedo con Chelsea? El volante tricolor ecuatoriano jugará su último partido con los ‘Blues’ antes de viajar hasta Quito para afrontar los duelos de eliminatorias ante Paraguay y Uruguay, del 10 y 15 de octubre.

Chelsea se enfrentará en la jornada del domingo 6 de octubre al Nottingham Forrest, en la séptima fecha de la Premier League. A diferencia de años anteriores, el cuadro londinense luce más organizado y competitivo de la mano del DT italiano Enzo Maresca.

El equipo de Caicedo ocupa el cuarto lugar con 13 puntos, por detrás del Liverpool, Arsenal y Manchester City. El líder tiene 17 unidades, mientras sus escoltas tienen 16 unidades.

Durante la semana, Maresca quiso mantener la calma de su equipo y sus hinchas. El DT dijo que su club aún no está para competir mano a mano con los primeros de la tabla.

Up next: Nottingham Forest (H) in the #PL. 🌳 pic.twitter.com/vzUsqSTj7n