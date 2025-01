Vicente Albornoz: Debimos dolarizar a una tasa de cambio más alto

«Debimos haber dolarizado a un tipo de cambio más alto, como dolarizamos en 25 mil no se pudo dolarizar todos los sucres que había emitido el Banco Central«, dijo Vicente Albornoz, decano de economía y administración de la UDLA, sobre los 25 años de dolarización en Ecuador.

«Debimos haber dolarizado a una tasa más alta, pero ya políticamente eso era imposible, por eso se escogió 25 mil», explicó Albornoz, este jueves 9 de enero de 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Según Albornoz, en Ecuador habían «demasiado sucres en relación a la reserva internacional que teníamos en ese momento, que era algo menos de mil millones de dólares«.

Albornoz explicó que la crisis bancaria, que tiene como fecha de inicio estimada el 1 de diciembre de 1998, dio paso a la emisión «de una cantidad nunca antes vista de sucres para pagarles a los depositantes de los bancos que quebraron«.

Lea también:

Por la cantidad de sucres, la inflación subió, aún en los primeros meses de la dolarización. Pero pasó de más del 100% a mediados del 2000, a menos del 10% a finales de 2002, recordó Albornoz.

Para Albornoz el riesgo de la dolarización no existe en la actualidad. Sin embargo, hay dos ocasiones puntuales en las que la estabilidad del dólar estuvo en duda.

La primera fue «a fines del gobierno de (Rafael) Correa, se habían gastado un montón de reservas del Banco Central«. Según Albornoz, «básicamente le fueron sacando el colchón para que resista, entre 2014 y 2017».

«Los primeros meses de Lenín (Moreno) hay un momento en que uno veía aquí cualquier pequeño golpecito y la economía se caía. Pero no. La economía soportó, el gobierno de Lenín organizó la economía y se restableció estos colchones para que la economía aguante«, detalló.

Un segundo momento «de terror» fue en plena pandemia por Covid19, en abril de 2020. «Se rompieron los oleoductos, no teníamos exportaciones de petróleo, no teníamos créditos de afuera, no teníamos producción de nada», recordó.

También en Teleamazonas: