Ecuador se juega ante Argentina su pase a las semifinales de la Copa América este jueves 4 de julio de 2024. El volante de marca Carlos Gruezo en lugar del delantero Kevin Rodríguez es la novedad en la alineación con la que saltará la Tri a la cancha del Estadio NRG de Houston.

Más de 70 mil aficionados, entre ecuatorianos y argentinos, asistirán al partido. El miércoles, en la última rueda de prensa antes del encuentro por los cuartos de final, el DT de Ecuador, Félix Sánchez Bas, habló de plantear un esquema diferente ante el equipo Campeón del Mundial de Qatar 2022.

“Hay que cambiar algo para intentar competirle”, dijo Sánchez Bas. “En los anteriores estuvimos cerca a nivel de resultado, pero ahora hay que ganar para clasificar. Tenemos que intentar jugar un partido que nos pueda dar esa opción”.

La Tri es una de las ocho sobrevivientes en la Copa América que se disputa en Estados Unidos. Se clasificaron a cuartos de final: Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Canadá, Ecuador, Brasil y Panamá.

Las llaves para definir a los semifinalistas empiezan este jueves con el duelo entre Ecuador y Argentina; el viernes será el partido Venezuela vs. Canadá. El sábado habrá dos juegos: Colombia vs. Panamá y Uruguay vs. Brasil.

La alineación de Ecuador para medir a Argentina

El partido entre Ecuador y Argentina está programado para las 20:00 de este jueves 4 de julio. La Tri formará así: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Félix Torres, William Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco y Carlos Gruezo; Kendry Páez y Jeremy Sarmiento; Enner Valencia.

¿Jugará Lionel Mesi?

Hasta la tarde de este 4 de julio, la presencia del capitán de Argentina, Lionel Messi, aún no estaba confirmada en el 11 titular de a albiceleste. Sin embargo, en los últimos entrenamientos apareció el jugador del Inter de Miami trabajando con el resto de sus compañeros.

Esta sería la alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Alexis Mc Allister; Ángel Di María o Lionel Messi y Lautaro Martínez.

