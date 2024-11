¿Ecuador o Colombia? ¿Cuál equipo cuesta más? Los dos equipos se enfrentan en la jornada del 19 de noviembre del 2024 por la fecha 12 de las eliminatorias. El partido se juega en Barrranquilla. Teleamazonas transmite el partido, en diferido, desde las 22:30.

Por eliminatorias sudamericanas, ambas selecciones se han enfrentado en 21 ocasiones. Ecuador ganó en cinco ocasiones, empató ocho partidos y perdió otros ocho partidos. Marcó 15 anotaciones a Colombia y recibió 19 tantos.

Los antecedentes históricos no acompañan a la Tricolor, pero en los recuerdos cercanos, Ecuador tuvo varias alegrías. En la última eliminatoria mundialista, la Selección goleó 6-1 en la ida en Quito y empató 0-0 con Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Transfermarkt es una empresa alemana especializada en tasar jugadores y equipos, determinando un valor de mercado. Para llegar a la cifra, la firma toma en cuenta la edad de los futbolistas, su posición en la cancha, la liga a la que pertenece y el valor de recompra de los jugadores.

De acuerdo con la última apreciación, Ecuador tiene un valor de 275 millones de dólares, mientras que Colombia cuesta 297 millones. Hay 22 millones de diferencia entre ambas escuadras. ¿Cuál es el futbolista más justipreciado de Ecuador: Moisés Caicedo, del Chelsea, con 79,3 millones de dólares.

