Un clima con altas temperaturas diurnas y lluvias puntuales se registrará en Ecuador este lunes 9 de diciembre del 2024. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta de radiación ultravioleta con niveles extremos y muy altos.

De acuerdo al pronóstico del Inamhi, este lunes se prevé un incremento de la radiación solar y temperatura diurna en varias localidades del país, mientras que en otras se habrá cielos nublados, precipitaciones y lloviznas puntuales y ocasionales.

La radiación extrema se reportará en Imababura y Loja, donde se prevén temperaturas de hasta 26 grados centígrados. Mientras que la Sierra y Amazonía tendrán niveles de radiación muy altos.

Ante ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en las a´reas señaladas. De igual forma, se insta a la ciudadanía a cuidarse con ropa que cubra su piel, gorros, paraguas y protector solar.

Las temperaturas de hasta 34° C se registrarán en Guayaquil desde la mañana. No obstante, en toda la región habrá un calor extremo y ciudadanos como Quevedo, Esmeraldas y Manta alcanzarán los 30° C, según el pronóstico climático.

En la Sierra, las temperaturas no sobrepasarán los 25°C, que se prevén en Quito, pero en la tarde y noche se prevén lluvias dispersas. Mientras que en la Amazonía el calor será extremo de hasta 32° C y en la noche se esperan lluvias en ciudades como Nueva Loja y El Coca.

#PronósticoNacionalEc | Lunes 9 de diciembre de 2024. Se prevé un incremento de la radiación solar y temperatura diurna en varias localidades, en otras cielos mas cubiertos, lluvias y lloviznas puntuales y ocasionales. ¿Dónde? Más información en el boletín. 🌤️🌥️🥵🌦️👇 pic.twitter.com/4zUEdyz1zo — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 9, 2024

¿Lluvias en hidroeléctricas?

Cristian Paliz, especialista de pronóstico del Inamhi, detalló que las lluvias serán puntuales en Azuay y el centro del país. «Estas condiciones van a ir cambiando en horas de la noche, sobre todo el miércoles pues el jueves nuevamente se incrementan las probabilidades. El viernes y sábado podríamos tener lluvias», recalcó.

Además, explicó que la semana pasada se tuvo el paso de una onda tropical Calvin, lo que provocó las precipitaciones, pero estas condiciones climáticas se podrían presentar a partir del 14 de diciembre e incrementen las lluvias.

En las centrales hidroeléctricas se pronostican lluvias de variable intensidad y en las 48 horas se reducen las probabilidades. «En Azuay si tendríamos probabilidad de lluvias de ligera a moderada intensidad«, recalcó Paliz.

