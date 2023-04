Ecuatorianos cruzan a Colombia en busca de armas

Pese a que el presidente Guillermo Lasso autorizó el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional. Aún no existe la autorización en el centro de control de armas del Comando Conjunto para dar cumplimiento al acuerdo ministerial 145 que permite canalizar las solicitudes de los interesados.

Sin embargo, hay quienes no conocen estos detalles y han decidido cruzar la frontera norte en busca de diferentes tipos de armas. Jefferson Bolaños, comerciantes en Colombia, asegura que al menos el 93% de los interesados en la compra son ciudadanos ecuatorianos.

Pero los ciudadanos extranjeros también desconocen la clasificación de armas en Colombia. En este país existe restricción para la venta libre de armas de fuego y traumáticas. Las primeras causan la muerte de la persona y las segundas pueden provocar graves heridas en la víctima.

Las armas autorizadas para la comercialización en el vecino país son únicamente de fogueo y para deportes extremos. Sin embargo, el porte de las primeras es ilegal en el territorio ecuatoriano.

Ramiro Narváez asambleísta de Izquierda Democrática manifestó que cualquier compra que no se realice a través de los importadores autorizados en el Ecuador es una arma ilegal. Y quienes sean detectadas con una de ellas pueden enfrentar procesos penales, no sólo en Ecuador sino también en Colombia, ya que en ese país no existe autorización para que ciudadanos extranjeros porten armas.

Por esta razón la policía colombiana ha incrementado los operativos de control. En lo que va del año han decomisado más de 200 armas, de las cuales 56 han sido traumáticas. Además, más de 50 personas han sido detenidas.

No obstante, pese a las restricciones de cada país, las armas no dejan de comercializarse. Los costos para las de fogueo van desde los 200 dólares y las traumáticas, pese a ser prohibidas, se venden sobre los 300 dólares.

