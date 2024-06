Eduardo Peña: Tenemos una propuesta de reforma ambiciosa a la Seguridad Social

“Ampliar la base de aportantes es uno de los objetivos de la administración”, aseguró Eduardo Peña, presidente del directorio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Los ecuatorianos hemos sido muy cautos en las reformas a la Seguridad Social. La idea es pensar en un sistema para los próximos 50 años”, añadió Peña, este jueves 13 de junio del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Peña detalló que para ampliar la base de aportantes se ha lanzado el programa de afiliación juvenil, que propone a los jóvenes de 15 a 24 años afiliarse por el pago de 52 dólares mensuales con beneficios de salud y en créditos hipotecarios. Y también se aumentó el número de gestores de afiliación.

“Si esto camina como pensamos en el primer año podríamos afiliar alrededor de 230 000 personas y llevar seis afiliados por cada jubilado”, añadió el presidente del directorio del IESS.

El funcionario reconoció que la propuesta de reforma a la Seguridad Social es ambiciosa pero está pensada para un funcionamiento del sistema hasta 2070. Peña señaló que estos cambios deben realizarse cada tres o cuatro años como se realiza a nivel internacional y afirmó que estas “correcciones pequeñas” se reflejarán en beneficios a largo plazo.

Además, Eduardo Peña recalcó que una de las metas es cambiar el promedio con el que se calcula el monto de la jubilación, que actualmente es de los cinco mejores años. Manifestó que con ello se está distorsionando el monto de la jubilación y debería de ser de 10 o 20 años para que el ciudadano reciba un valor similar al que estaba percibía durante su vida laboral.

“Vamos a terminar con algunas ‘jubilaciones especiales‘ que existían en el pasado”, aseveró, al señalar que se están otorgando jubilaciones privilegiadas con aportaciones mucho más cortas.

Por ello, en la propuesta el director del IESS propone que los afiliados decidan el tiempo en que quieren jubilarse. “Si decide esperar más tiempo la jubilación va a ser mucho mejor. Este tema se ha tergiversado. No se va a obligar a jubilarse más tarda. Este es un tema absolutamente voluntario”, añadió.

Finalmente, Eduardo Peña se refirió a la elección de elección los nuevos miembros del directorio. El funcionario dijo que no se puede aprobar este tema por los costos y porque es inconstitucional. “Si la Asamblea lo aprueba así tenemos que ponerle una demanda de institucionalidad. No podemos cargarle al IESS gastos que no estén presupuestados”, advirtió.

